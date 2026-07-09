Junior reforzará rival directo de la Liga Betplay con uno de sus bicampeones

A pocos días de que vuelva a iniciar la Liga Betplay, Junior de Barranquilla es uno de los equipos que inició de manera tardía su pretemporada, pero las directivas del club si le madrugaron al mercado de fichajes y el fortalecimiento de la plantilla con las renovaciones necesarias.

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Por el momento no se han hecho oficiales nuevas contrataciones, aunque si está próximo a firmar Francisco Fydriszewski y Pablo Ortiz, quienes ya llegaron a Barranquilla para hacer sus respectivos exámenes médicos. Por otro lado, en cuanto a salidas, también habría varios nombres sonando, ya sea porque termina su contrato o porque necesitan liberar cupos para las nuevas contrataciones, tal como sería el caso de Jesús Rivas, quien podría ir a Nacional.

Nacional está interesado en contratar a Jesús Rivas

El 'verde paisa' llega al semestre de clausura con una deuda bastante grande por saldar tras haber decepcionado a nivel internacional y perder la final de la Liga Betplay ante Junior.

Ahora a esta presión se suma la de la falta de contrataciones, aunque ya tendría lista la renovación de Edwin Cardona, el regreso del arquero Luis Marquinez y ahora la contratación de Jesús Rivas.

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El mediocampista de 29 años dio bastante de qué hablar desde que llegó a Junior de Barranquilla, ya que se convirtió en una pieza clave de Alfredo Arias y el buen momento deportivo lo ha puesto en el radar de clubes internacionales para contratarlo, pero también de nada más y nada menos que Atlético Nacional.

Aunque no hay nada oficial, Lucas González demostró interés por contratar a Rivas y las directivas de Junior estarían evaluando la posibilidad de llevar a cabo el respectivo negocio, aunque este podría llegar a estar complicado y terminar en una condición de préstamo puesto que el 'tiburón' lo contrató hasta junio de 2028.

¿Cómo le fue a Jesús Rivas con Junior?

Luego de un extenso paso de 10 años representando a Águilas Doradas, a Jesús Rivas finalmente se le abrió la puerta de un nuevo equipo, Junior de Barranquilla, el cual lo recibió en el semestre de clausura de 2025 y con el que consiguió jugar 55 partidos, más de 3.000 minutos en campo que le permitieron celebrar tres goles, marcar dos asistencias y levantar dos títulos de la Liga Betplay.

Fydriszewski podría sacar a Paiva de Junior por su cupo de extranjero

No todo el panorama sería positivo en Junior con respecto a la contratación del 'polaco', ya que se podría llegar a sacrificar la continuidad de Guillermo Paiva.

El atacante paraguayo sería el jugador por el cual liberarían el cupo de extranjero para Fydriszewski. Además, tendría una difícil competencia con el 'polaco' por el puesto titular, por lo que la mejor decisión sería dejarlo ir y precisamente sería Medellín el que estaría interesado en contratarlo.