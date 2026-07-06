Minuto 55. Inglaterra vencía 2 goles a 1 a México por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Pero una roja sacudió al conjunto británico. Jarell Amorin Quansah, tras una horrible patada, se fue expulsado.

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La roja y el gol de Kane

Cinco minutos después, tras un disparo desde los doce pasos, la selección de Inglaterra, en los pies de Harry Kane, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich de Alemania, estampó el 3 a 1.

Al minuto 69, sería el mismo Harry Kane el que cometería una falta, según el juez central, para un penal a favor del conjunto mexicano. El centro delantero Raúl Jiménez cobró y marcó el 3 a 2.

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Noruega espera en cuartos

El vencedor de esta serie, es de resaltar, se enfrentará con la selección de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Los europeos avanzaron de ronda este domingo 5 de julio.



Noruega, en un cotejo entretenido de inicio a fin, se impuso 2 goles a 1 ante la Brasil del director técnico italiano Carlo Ancelotti. Erling Haaland puso los dos tantos de los europeos, mientras que Neymar descontó.

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Las palabras de Erling

“Esto es lo que acostumbra a pasar: si tengo una o dos ocasiones, normalmente acaban en gol. No sé exactamente cómo lo hago, pero es así. La clave es mantener la concentración. Me digo a mí mismo que la oportunidad llegará y cuando llega, normalmente ya sé enseguida si marcaré o no”, dijo Haaland tras el compromiso.



“Espero que cuando todos los jóvenes que vean esta entrevista sean un poco mayores, consideren que jugar con Noruega es el motivo de orgullo más grande que pueden tener en la vida. Es una cosa absolutamente increíble”, agregó, sin rodeos.





