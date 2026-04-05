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Ronaldinho rompió el silencio y envió mensaje a Brasil de cara al Mundial 2026

El astro de la selección de Brasil también habló sobre el nivel del Barcelona.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Ronaldinho
Ronaldinho // AFP

Sin duda, Ronaldinho es uno de los referentes del fútbol de Brasil y a poco del inicio de la Copa del Mundo su opinión es más que bienvenida, por lo que en entrevista con Olé de Argentina la leyenda dio sus predicciones para la Copa Mundo.

Primero, el brasileño con pasado en el Barcelona y otros clubes de Europa habló sobre el nivel de Lionel Messi en la MLS, quien pese a no estar en la élite sigue siendo el mejor a su forma de ver.

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"Continúa siendo el mejor del mundo y ojalá que llegue fuerte al Mundial y haga cosas de maravilla para nosotros", destacó Ronaldinho.

Del mismo modo, la leyenda de Brasil habló sobre la actualidad del Barcelona, equipo que este fin de semana consiguió aumentar su ventaja sobre el Real Madrid a siete puntos y se perfila como campeón de la Liga de España.

"Sin dudas, continúa siendo uno de los equipos más fuertes de Europa, y siempre mirando y esperando que el Barça lo haga bonito".

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Para finalizar, Ronaldinho Gaucho también dio sus predicciones para el Mundial 2026 y envió todo su apoyo a la selección de Brasil.

"A Brasil lo veo muy bien, un equipo fuerte, con grandísimos jugadores desde el portero hasta los delanteros, todos de grandísima calidad. Va a ser un lindo Mundial, con todas las selecciones llegando muy fuerte", concluyó.

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