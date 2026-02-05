Ronaldo no cede: fuerte decisión en el fútbol de Arabia

Pese a ser su cumpleaños, lo cierto es que el astro de Portugal no vive su mejor momento con el Al Nassr, pues se ha conocido una medida que lo afecta de cara al próximo duelo del club.

El periodista Fabrizio Romano reveló por medio de sus redes sociales la situación entre el jugador y el club, por lo que crecen las teorías y las opciones de ver al delantero en el fútbol de Europa como último paso en su carrera.

"Cristiano Ronaldo sigue fuera del próximo partido de Al Nassr contra Al Ittihad el viernes. Como se reveló aquí el lunes; no hay problemas con el personal ni la gerencia de Al Nassr, no hay lesiones, no hay problemas físicos. Molesto por la gestión del PIF con algunos clubes de la SPL", mencionó en sus redes sociales el reconocido periodista.

Cristiano Ronaldo celebra sus 41 años

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo una referencia ineludible del fútbol mundial. Lejos de asumir un rol secundario, el delantero portugués continúa compitiendo con la misma ambición que marcó toda su carrera, demostrando que la edad no ha sido un límite para su vigencia ni para su impacto dentro del campo.

Su presente confirma una trayectoria construida a base de disciplina, exigencia física y mentalidad competitiva. Cristiano ha sabido adaptarse al paso del tiempo, modificando su juego sin perder efectividad, y manteniéndose como un futbolista determinante tanto para su equipo como para la selección portuguesa. Su capacidad goleadora y liderazgo siguen siendo argumentos sólidos que explican su permanencia en la élite.