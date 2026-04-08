Hablan de Luis Díaz en Bayern Múnich: "También deberían ser tratados"

El martes 7 de abril, los amantes del deporte rey a nivel mundial vivieron un partido verdaderamente entretenido de principio a fin por la Uefa Champions League, el torneo internacional entre clubes más importante del planeta.



Este encuentro lo protagonizaron, por la ida de los cuartos de final del certamen, Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania. El cotejo se llevó a cabo en el mítico y reconocido estadio Santiago Bernabéu.

Lucho hizo gol

El compromiso, como bien se sabe, terminó 2 goles a 1 a favor de la escuadra alemana. El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda abrió el marcador para Bayern Múnich al minuto 41 del primer tiempo.



Y precisamente sobre la estrella de la Selección Colombia de Mayores, justo antes de que se jugara el encuentro, un compañero se pronunció. Se trata del también atacante Serge David Gnabry, de origen teutón.

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Palabras de Gnabry

Gnabry, sin rodeos, manifestó en entrevista con As que el exjugador del Junior de Barranquilla y Liverpool de la Premier League de Inglaterra debe ser tratado como una estrella.



“Creo que todos tenemos grandes números en ataque. No creo que nuestros números estén muy lejos de los de los mejores. En general, se suele ver al Bayern como un equipo más que por sus individualidades. Si medimos a Kane solo por sus números, (Michael) Olise y Luis Díaz también deberían ser tratados como grandes estrellas”, manifestó el compañero del guajiro.

Serge cumplió con su palabra

Además, Serge David dijo que al Real Madrid, en su propia casa, no lo iban a enfrentar con miedo, lo cual terminó sucediendo. Bayern Múnich afrontó el cotejo con una alta categoría e incluso pudo marcar más goles.



“En el Bayern lo que importa es el equipo. Si damos lo mejor de nosotros en el campo, nuestro ataque es tan peligroso como el del Madrid. Quizás uno de los mejores del mundo en este momento. Así que no vamos con miedo. Vamos con mucha confianza y esperamos demostrarlo”, sentenciaba el futbolista.