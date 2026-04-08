Luis Fernando Díaz Marulanda se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram tras vencer, en el estadio Santiago Bernabéu con Bayern Múnich de Alemania, 2 goles a 1 al Real Madrid de España.



El compromiso, como bien se sabe, correspondió al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Ahora, en su casa y ante su gente, Bayern debe revalidar la victoria de visita para clasificar a las semifinales del torneo.

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El mensaje de Lucho

Y sobre eso fue que, precisamente, habló el reconocido extremo izquierdo colombiano. El exjugador del Junior de Barranquilla, que estará en la Copa del Mundo 2026, valoró la victoria, pero dejó claro que ya piensa en el segundo duelo vs. los españoles.



"Gran victoria fuera de casa, ahora a concéntrate en la vuelta", dijo el guajiro, que ya regresó con su club a territorio alemán. Luis Fernando volvería a ser titular contra Real Madrid en la vuelta.

Declaración tras el juego

Una vez acabó el duelo en España, ante los micrófonos de ESPN, también había hablado el colombiano. Como era de esperarse, no ocultó su felicidad tras marcarle a la escuadra 'merengue'.



“Muy contentos por el resultado que se sacó, pero creo que nos vamos con ese sinsabor, capaz de poder haber marcado uno o dos goles más. Se hizo un gran partido; el Madrid sabíamos que era un rival muy difícil y que en casa es bastante difícil llevarse un buen resultado, pero feliz por poder ayudar al equipo, por marcar. Hay que seguir trabajando, hay que seguir con los pies sobre la tierra y que el próximo partido sea estupendo”, señaló.

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Jugar en Bayern

“Llegué y encajé en un grupo muy bueno, que todos tiran para el mismo lado y eso es importante para que uno esté mucho mejor. Me siento feliz de estar acá, disfruto cada partido, pero hay que seguir con los pies sobre la tierra”, añadió sobre el gran momento que vive Bayern Múnich.



Luego, el exfutbolista del Porto de Portugal hizo referencia a lo que significa trabajar con un director técnico como lo es el belga Vincent Kompany, que entiende muy bien a los jugadores porque él fue profesional durante muchos años.



“Es buena persona, cercano. Cuando tiene que hablarte de buena manera, lo hace y, cuando tiene sus disgustos, se enoja, pero es normal; es increíble trabajar con él. Ha formado un grupo muy familiar; todos tiramos para el mismo lado, eso nos ha ayudado, tenemos una idea clara y por eso hemos conseguido jugar como estamos jugando”, sentenció.