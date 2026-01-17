Ruud Van Nistelrooy al Mundial 2026; ha sido contratado por selección participante

El exdelantero Ruud van Nistelrooy se unirá al cuerpo técnico de la selección nacional de Países Bajos el próximo 1 de febrero, de cara al Mundial de este verano, anunció el viernes la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB).

El exdelantero del Manchester United, ahora entrenador, será el asistente del entrenador Ronald Koeman, quien expresó su satisfacción por poder contar con la invaluable experiencia de van Nistelrooy tanto como jugador como entrenador.

Lea también: Colombia es protagonista en el Mundial: partido vs Portugal, el más solicitado

En otras noticias: los cinco jugadores lesionados que actualmente tiene la Selección Colombia

Van Nistelrooy es contratado por selección mundialista

Ruud, de 49 años, iniciará su tercera etapa como entrenador asistente con la ‘Oranje’, tras sus etapas previas entre 2014 y 2016 y durante la Eurocopa 2020. Por otro lado, el exjugador del PSV Eindhoven, Manchester United y Real Madrid disputó 70 partidos con la selección holandesa, anotando 35 goles entre 1998 y 2012.

Como entrenador, dirigió al PSV Eindhoven en la temporada 2022-2023 antes de incorporarse al Manchester United como entrenador asistente de Erik ten Hag, a quien tuvo que reemplazar con una etapa interina de cuatro partidos tras la destitución de su compatriota neerlandés.

Luego, Ruud fichó por el Leicester City en noviembre de 2024, antes de dejar el club en junio de 2025 tras el descenso al Championship, como se denomina la Segunda División del fútbol en Inglaterra.

Lea también James Rodríguez tiene tres ofertas: hay una en Colombia

Los rivales de Países Bajos en el Mundial de 2026

El equipo naranja, que lidera la estadística de ser la selección con mayor número de subcampeonatos en mundiales de fútbol (3), volverá a una cita orbital con la intención de ser protagonista y de por fin acercarse al título que a lo largo de la historia se le ha negado.

El conjunto neerlandés, que cuenta con figuras como el del defensa Virgil van Dijk, el lateral Denzel Dumfries, Memphis Depay y el delantero Cody Gakpo, comparte el Grupo F del Mundial 2026 junto con Japón, Túnez y el ganador de la eliminatoria entre Polonia, Ucrania, Suecia y Albania.