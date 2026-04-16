Liverpool y Chelsea buscan a estrella de la selección Colombia

Chelsea, Liverpool, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Dortmund y Benfica tienen sus ojos puestos en una figura de la selección Colombia, al menos así lo dieron a conocer en las últimas horas desde el ambito internacional.

Según se pudo conocer, Samuel Martínez, jugador de la 'tricolor' sub 17 es el principal candidato a irse a alguno de estos equipos, pues su buen momento en el Sudamericano de esta categoría despertó el interés de los más grandes y poderosos de Europa.

Lea también VIDEO - Colombia le anotó el segundo gol a Brasil y se acerca a la final

GiveMeSport publicó que los ojeadores de estos equipos hicieron presencia en la jornada de este jueves en el Sudamericano solo para ver el papel de Martínez, el mediocampista de 17 años que actualmente pertenece al Atlético Nacional.

Colombia se midió en las rondas finales a Brasil y más allá del resultado, era claro que Samuel se estaba jugando, tal vez, uno de los momentos más importantes de su carrera, pues es evidente que tiene toda la posibilidad de ir a brillar en el fútbol internacional.

Lea también VIDEO - Adrián Mosquera abre el marcador para Colombia Vs Brasil en el Sudamericano sub 17

Hasta el momento se desconoce si ya hicieron contacto directo con el jugador, pero lo que parece cierto es que Martínez deberá ser mucho más protagonista a lo largo de este Sudamericano y, seguramente, en el Mundial sub 17.

Otras noticias: América, Millonarios y Santa Fe ¿en deuda internacional?