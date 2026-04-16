VIDEO - Colombia le anotó el segundo gol a Brasil y se acerca a la final

La semifinal del Sudamericano U17 2026 prometía ser uno de los duelos más atractivos del torneo cuando Brasil vs Colombia se enfrentaran para ir en busca el objetivo de conseguir un lugar en la gran final del certamen.

El choque reunió a dos selecciones con estilos distintos, con polémica arbitral por distintas decisiones que se vieron con el pasar de los minutos, pero también con un auténtico golazo de Escorcia, quien se encargó de colocar el segundo tanto del partido a favor de la 'tricolor'.

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Brasil llegó a esta instancia como uno de los grandes favoritos. A lo largo del campeonato ha mostrado un fútbol dinámico, con alta capacidad ofensiva y una riqueza técnica individual que marca diferencias en los momentos clave y que no le había hecho perder ningún partido, hasta el momento.

Sin embargo, recibió un duro golpe de realidad en la instancia de las semifinales cuando se topó frente a la Selección de Colombia, la cual también se impuso con carácter a pesar de haber sufrido en la fase de grupos y le gana por un marcador de 0-2.

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El primer tanto del partido fue bastante polémico, ya que la pelota que disparó Adrián Mosquera no ingresó por completo al arco y el juez central decretó el gol.

Ya sobre el minuto 67 volvió a aparecer la Selección Colombia, esta vez con una jugada colectiva que comenzó desde la mitad de la cancha tras un robo de pelota de Mosquera, quien pasó rápidamente a Caicedo, quien envió un centro de tres dedos a Escorcia para que rematara en solitario frente al portero brasileño.

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¿Cuándo se jugará la final del Sudamericano U17?

La final del Sudamericano Sub-17 2026 ya tiene una referencia clara dentro del calendario oficial del torneo. El 19 de abril será el día se jugará la gran final entre los ganadores de las semifinales entre Brasil vs Colombia y Argentina vs Ecuador.