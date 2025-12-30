Samy Merheg, la 'joya' del FPC, fue oficializado por un club tradicional de Europa

Samy Merheg fue anunciado como nuevo jugador del Sporting de Braga, dando un salto importante en su carrera tras su paso por el fútbol colombiano con Deportivo Pereira.

El delantero, de 19 años, llega al club portugués procedente del conjunto matecaña, equipo con el que disputó 29 partidos durante 2025.

Estadísticas de Samy Merheg en Deportivo Pereira

En esa temporada, Merheg marcó ocho goles y aportó dos asistencias, números que despertaron el interés del fútbol europeo.

El Sporting de Braga, dirigido por el técnico español Carlos Vicens, oficializó este martes la incorporación del atacante colombiano-libanés.

Según informó el club del norte de Portugal, Merheg firmó un contrato por dos temporadas y media, con la opción de extenderlo por dos años más.

El joven atacante llega como jugador libre, luego de haber rescindido su contrato con Deportivo Pereira en octubre pasado, debido a los problemas financieros que atraviesa la institución.

Para Merheg se trata de un regreso a la Península Ibérica, ya que dio sus primeros pasos formativos en el fútbol español, en clubes como Marcet, Sant Cugat y Cornellà.

Aunque nació en Colombia, el delantero es internacional con la selección de Líbano, país con el que tiene vínculos familiares a través de su padre, el exsenador colombiano Habib Merheg.

Declaraciones de Merheg a su llegada a Braga

A su llegada a Braga, el atacante expresó: “Estoy muy contento, es un paso que quería dar hace un tiempo. Venía trabajando para llegar a un grande de Europa y llego al Braga, que es uno de los más grandes de este continente”, y añadió que, pese a tener otras opciones, aceptó sin dudarlo cuando apareció el club portugués.



