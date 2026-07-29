La nómina de la Selección Colombia que ganó la Copa América hace 25 años

Este miércoles 29 de julio se cumplen 25 años del único título en la categoría masculina de mayores que tiene la Selección Colombia. Se trata de la Copa América que conquistó el equipo nacional en el 2001 al derrotar en la gran final a México con marcador de 1-0 gracias a la anotación conseguida por Iván Ramiro Córdoba.

Los entonces dirigidos por Francisco Maturana cumplieron una campaña perfecta al lograr el título como una selección invicta, pero además Víctor Hugo Aristizábal fue el máximo goleador y Óscar Córdoba registró la valla menos vencida.

Lea también Colombia tocó la perfección: hace 25 años ganó la Copa América con un récord inolvidable

Resultados de Colombia en la Copa América 2001

Fase de grupos

Colombia 2-0 Venezuela

Colombia 1-0 Ecuador

Colombia 2-0 Chile

Cuartos de final

Colombia 3-0 Perú

Semifinal

Colombia 2-0 Honduras

Final

Colombia 1-0 México

Nómina de la Selección Colombia que ganó la Copa América 2001

La Selección Colombia contó en la Copa América de 2001 con una nómina de jugadores experimentados y con amplio recorrido, pero que en ese momento, en su mayoría, se desempeñaban en el Fútbol Profesional Colombiano.

Tan solo Óscar Córdoba, Miguel Calero, Mario Alberto Yepes, Gerardo Bedoya, Iván Ramiro Córdoba y Jairo 'El Tigre' Castillo integraban clubes del exterior en Boca Juniors y Vélez Sarsfield, respectivamente.

Director técnico: Francisco Maturana

Arqueros

Óscar Córdoba (Boca Juniors) y Miguel Calero (Pachuca)

Defensas

Iván Ramiro Córdoba (Inter de Milán), Mario Yepes (River Plate), Iván López (Santa Fe), Jersson González (América de Cali), Roberto Carlos Cortés (Medellín), Andrés Orozco (Medellín), Gerardo Bedoya (Racing)

Mediocampistas

Juan Carlos Ramírez (Junior), Fabián Vargas (América), Freddy Grisales (Nacional), Giovanni Hernández (Cali), John Javier Restrepo (Medellín) y Mauricio Serna (Santa Fe)

Delanteros

Víctor Hugo Aristizábal (Cali), Elkin Murillo (Cali) , Elson Becerra (Junior), Eudalio Arriaga (Junior) y Jairo Castillo (Vélez).

Víctor Hugo Aristizábal, goleador

Víctor Hugo Aristizábal, que regresaba al país, luego de jugar en Sao Paulo y Santos de Brasil, fue el máximo goleador de la Copa América al conseguir seis anotaciones.

Aristizábal le marcó a Venezuela, Ecuador y Chile en la fase de grupos, a Perú en cuartos de final y a Honduras en el partido semifinal.