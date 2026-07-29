CAV reaccionó a lo que dejó la asamblea en Dimayor: "No hubo sangre"

El analista Carlos Antonio Vélez se pronunció luego de la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor, en la que los 36 clubes afiliados debatieron el modelo de distribución de los ingresos por derechos de televisión y audiovisuales del fútbol colombiano.

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A través de sus redes sociales, el periodista aseguró que el encuentro transcurrió en un ambiente de respeto y descartó enfrentamientos entre los dirigentes. "No hubo sangre. Todo se dijo y se debatió con respeto. Ambas partes expusieron sus deseos, opiniones y aspiraciones", escribió.

Según el analista, durante la reunión prevaleció la sensatez y los participantes reconocieron que el error fue haber llevado el debate al escenario público, cuando este tipo de asuntos debe resolverse en el marco de la Asamblea de la Dimayor.

Vélez también afirmó que quedó claro que los clubes no pueden hablar de derechos de imagen ni de asuntos similares, pues, según indicó, estos pertenecen a la Dimayor y no a las instituciones afiliadas.

Además, señaló que el siguiente paso será conformar grupos de trabajo para analizar la situación y presentar diferentes alternativas que permitan definir un modelo de distribución considerado más justo para todos los clubes.

El analista también aclaró que, de acuerdo con la información que recibió, Win Sports no tiene relación con la discusión sobre el reparto de los ingresos, pese a que el tema ha generado diferentes interpretaciones en los últimos días.

Las declaraciones de Vélez llegaron horas después de que la Dimayor informara que la revisión del esquema de distribución se realizará de manera conjunta con los 36 clubes, una vez concluya la evaluación de las ofertas presentadas por los derechos audiovisuales.

La discusión sobre el reparto de estos ingresos tomó fuerza la semana pasada, cuando el denominado G8 presentó públicamente una propuesta para modificar el modelo actual, asunto que finalmente fue abordado este miércoles en la Asamblea Extraordinaria.