Muriel no se esconde tras la eliminación de Junior y dejó fuerte autocrítica

Junior de Barranquilla ha tenido un amargo inicio de competencia en el segundo semestre de 2026, después de perder con Deportes Tolima en la fecha 1 de la Liga BetPlay-II y quedar eliminado de la Copa BetPlay en la Fase 1B a manos del Barranquilla F.C..

Adicionalmente, al conjunto 'rojiblanco' se le cuestionan los problemas defensivos, ya que ha recibido siete goles en solo tres partidos, y también el bajo rendimiento de algunos jugadores.

Luis Fernando Muriel y la obligación que tiene Junior

Luis Fernando Muriel asumió su rol como uno de los referentes del plantel de Junior y puso la cara este jueves 30 de julio, después de la eliminación sufrida ante Barranquilla Fc en la Copa BetPlay.

Muriel reconoció que el conjunto 'rojiblanco' no ha tenido un buen inicio de actividad en el segundo semestre y hay aspectos por mejorar.

"El inicio no ha sido nada bueno. Se pueden colocar en duda muchas cosas", dijo.

Por otro lado, el delantero explicó que confía en el recorrido y experiencia del plantel de Junior, pero además anticipó que tienen la obligación de buscar el campeonato.

"El equipo sabe hacer las cosas, sabe competir. Tenemos un grupo para pelear por el campeonato y lo tenemos que buscar. Es obligación, después de lo que pasó. Nos pasó como en enero con la Superliga y eso se convierte en una obligación pelear el campeonato", agregó.

Próximos partidos de Junior

Lea también Muriel criticó el debut de Junior y advirtió con su gran objetivo en el semestre

Junior de Barranquilla tratará de recuperar terreno y sacudirse de los malos resultados este fin de semana en la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026.

Se tiene previsto que el conjunto 'rojiblanco' reciba este sábado 1 de agosto a Millonarios en el estadio Romelio Martínez a partir de las 8:15 de la noche.