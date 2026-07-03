Santa Fe cerca de confirmar esperada salida de polémico jugador

Independiente Santa Fe vuelve a sonar en el mercado de fichajes, pero esta vez para hacer oficial la salida de un jugador que desde que llegó no le ha agradado a ninguno de los fanáticos por su bajo rendimiento y pasado deportivo.

Lea también Millonarios tiene lista la compra de exdelantero de Santa Fe

El protagonistas de esta nueva novela en el cuadro 'cardenal' sería nada más y nada menos que Edwin 'Shirra' Mosquera, el extremo que fue comprado desde Millonarios hasta 2029, pero en su primer ciclo con el club no aportó con lo que se necesitaba deportivamente y ya estarían buscando su salida.

Shirra Mosquera saldría de Santa Fe

Independiente Santa Fe volvió a sonar en el mundo del fútbol tras una pretemporada bastante tranquila, en donde no se han confirmado cambios en la plantilla de jugadores, ni en salida ni con jugadores nuevos, pero si habría un cambio inesperado.

El primer semestre de mandato de Pablo Repetto en el cuadro 'cardenal' fue bastante cuestionado por parte de los hinchas, pero justo cundo se iba cerrando logró finalmente encontrar a un equipo que le dio resultados bastante buenos en el camino. Sin embargo, para el segundo semestre no llegaría del todo completo el equipo del uruguayo, ya que su "fichaje de lujo" no cumplió las expectativas.

Lea también Santa Fe hizo último anuncio: no tiene marcha atrás

El 'león', aunque no hizo una presentación del todo mala en el primer semestre, pero si dejó una deuda pendiente con los hinchas, en especial Shirra Mosquera, quien fue comprado hasta 2029, pero los planes con su futuro cambiarían y estaría próximo a salir.

Según dio a conocer el periodista, Carlos Alemán, 'Shirra' estaría en la puerta de salida tras ofertas del Fútbol Profesional Colombiano y del exterior.

Yeicar Perlaza podría volver a Atlético Nacional

Uno de los futbolistas que aparece en el radar es Yeicar Perlaza, extremo de 23 años cuyos derechos deportivos pertenecen a Nacional, pero que actualmente juega a préstamo en Independiente Santa Fe.

El atacante llegó al conjunto cardenal en enero de 2025 mediante un préstamo que tiene vigencia hasta diciembre de 2026. Sin embargo, existe la posibilidad de que el club antioqueño analice interrumpir ese acuerdo para contar nuevamente con el jugador.

Por ahora, no existe una decisión oficial. Se trata de una alternativa que estudia Atlético Nacional junto al nuevo cuerpo técnico, pensando en fortalecer las bandas para el segundo semestre.