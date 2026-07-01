Millonarios tiene lista la compra de exdelantero de Santa Fe

Millonarios vuelve a dar de qué hablar en medio de la pretemporada y el mercado de fichajes, ya que Fabián Bustos se habría fijado en un delantero destacado del Fútbol Profesional Colombiano y que tuvo uno de sus mejores momentos en Independiente Santa Fe.

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El protagonista de esta nueva novela de movimientos en el mercado es nada más y nada menos que Francisco Chaverra, el extremo izquierdo de tan solo 26 años que cuenta con una gran trayectoria como profesional, velocidad y olfato goleador, lo que habría cautivado a las directivas y cuerpo técnico del club 'embajador' para llevar a cabo la compra de sus derechos deportivos.

Francisco Chaverra tiene todo listo para jugar en Millonarios

Millonarios reaparece con trascendental noticia luego de haber iniciado de manera oficial su pretemporada, ya que en medio de la reestructuración que está intentando hacer Fabián Bustos y Ariel Michaloutsos estaría la contratación de un delantero que en varias ocasiones le complicó la vida al club.

Francisco Chaverra sería el hombre que llegaría al equipo de Fabián Bustos luego de haberle causado problemas en varias ocasiones con la camiseta de La Equidad, en su momento, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.

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El jugador pertenece actualmente al 'poderoso de la montaña' y cuenta con un contrato vigente hasta la temporada 2027, pero en medio de la reestructuración que se está llevando a cabo para la llegada de Luis Amaranto Perea no estaría el extremo derecho.

Según se dio a conocer, ambas escuadras ya estarían llevando a cabo el respectivo proceso de traspaso de documentación para que en los próximos días esté viajando a Bogotá para presentar sus exámenes médicos y unirse a los trabajos de la pretemporada.

¿Cómo le fue a Francisco Chaverra con Santa Fe?

En su paso por Santa Fe durante el primer semestre de la Liga Betpay 2024, antes de salir hacia Medellín, consiguió sumar 28 partidos, más de 2.200 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con cinco goles y tres asistencias.

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Millonarios sería vendido por 65 millones de dólares

Empiezan a llegar ofertas por el club, tal como dieron a conocer los periodistas de LaFM Más Fútbol. Guillermo Arango reveló que habría interés de un fondo peruano, que podría estar relacionado a uno norteamericano, mientras que Juan Felipe Cadavid reveló el nombre del grupo norteamericano.

Guillermo Arango terminó completando la información con la cifra inicial que estaría sobre la mesa y la cual ronda los 65 millones de dólares, una oferta bastante tentadora que, hasta el momento, no ha sido rechazada.