Santa Fe hizo último anuncio: no tiene marcha atrás

Independiente Santa Fe de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, hizo un anuncio, hace unos instantes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.



El club, que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, dio a conocer los partidos amistosos que se van a disputar antes del inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.

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Los amistosos de Santa Fe

El primer partido amistoso del conjunto capitalino será este lunes 1 de junio ante Real Cundinamarca, de la segunda división del fútbol colombiano. Tres días después, los cardenales volverán a tener acción.



El sábado 4 de julio, Independiente Santa Fe de Bogotá se va a ver las caras con Patriotas de Boyacá, que también está en la segunda división. Los siguientes tres compromisos serán ante clubes de la primera categoría.

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Santa Fe se prepara para competencias oficiales

El miércoles 8 de julio, Santa Fe va a medir fuerzas con Internacional de Bogotá. Luego, el sábado 11, Boyacá Chicó será el rival del cardenal, que espera ser protagonista en la segunda liga del año.

Y el último partido amistoso anunciado por Independiente Santa Fe de Bogotá será el jueves 16 de julio ante Internacional de Bogotá. Estos juegos servirán como preparación para el club rojo y blanco.

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El cardenal tiene competencia internacional

Además de competir en la liga colombiana del segundo semestre del año, Santa Fe también se prepara para hacer un buen papel en una serie definitiva en la Copa Conmebol Sudamericana.



“El camino continental lo continuaremos en la Conmebol Sudamericana. En los Playoffs nos mediremos ante Caracas de Venezuela, por un cupo a los octavos de final del certamen que conquistamos en el 2015. La serie iniciará en Bogotá la semana del 20 de julio y la vuelta en Caracas (Venezuela) la semana del 28 del mismo mes”, indicó el mismo equipo.









