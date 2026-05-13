Rodallega se refirió a la Selección Colombia: “Son decisiones que toman las jerarquías”

Este martes 12 de mayo, Independiente Santa Fe dio el golpazo en la Liga BetPlay enfrentando al América de Cali en la vuelta de los cuartos de final del primer semestre de competencia. Hugo Rodallega fue la gran figura marcando tres goles y siendo determinante al iniciar el tercer tanto cardenal.

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Con la victoria holgada en el Estadio El Campín, Hugo Rodallega volvió a clasificar a una semifinal, algo que ha sido habitual desde que llegó a Santa Fe y en la que espera clasificar a una tercera final después de la que perdieron contra Bucaramanga y la que ganaron frente al Medellín.

Gracias al triplete, Hugo Rodallega llegó a la cifra de 11 goles en esta Liga BetPlay 2026-I. Sus números son impactantes a sus 40 años demostrando que sigue en forma y con el pedido de estar en la Selección Colombia para el Mundial. Los contextos son diferentes a los de Dayro Moreno cuando volvió a una convocatoria, pero todavía hay esperanzas.

HUGO RODALLEGA SE REFIRIÓ A LA SELECCIÓN COLOMBIA: “SOY UN COLOMBIANO MÁS”

Sin duda alguna, su triplete sigue dando de qué hablar y son dardos a Néstor Lorenzo con la posibilidad de tenerlo en alguna convocatoria. El delantero vallecaucano afirmó en charla con Juan José Mantilla de Win Sports que sigue soñando con poder estar dentro de la Selección Colombia.

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Hugo dejó claro que, “yo me he esforzado durante 22 años, el mayor logro de uno como futbolista es vestir la camiseta de su país. Las cosas las sigo haciendo, esforzándome, aportando para Santa Fe y al fútbol de nuestro país, siempre pensando en Selección, pero soy respetuoso. Soy un colombiano más, pero son decisiones que toman las jerarquías”.

Y es que, lo de Hugo Rodallega no es solamente sus 300 goles como profesional, sino que se ha mantenido con regularidad goleadora, no solo en este torneo, sino en las anteriores campañas gracias a los goles y asistencias. Parece difícil una convocatoria cuando Néstor Lorenzo ha sentenciado que tendrá en convocatoria a los jugadores del proceso.

EL CARIÑO DEL HINCHA DE SANTA FE: “ME DIERON GANAS DE LLORAR”

Con esos tres goles que marcó, Hugo Rodallega llegó a los 302 goles como profesional. Cuando anotó el primero logró los 300 y de Oriental bajó un tifo dándole el reconocimiento al goleador en una hazaña en su carrera deportiva con 40 años encima.

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Por estos detalles, Hugo Rodallega dejó claro que es un agradecido a lo que ha sido Independiente Santa Fe desde que llegó a la institución, y que estuvo a nada de llorar cuando vio el tifo que bajó de la tribuna, “es impresionante. Muy agradecido con la hinchada con el tifo con la camiseta de los 300 goles, fue algo hermoso, me dieron ganas de llorar, de por sí ya soy llorón. Lo voy a recordar siempre yo, mi familia, los muchachos”.

Además, el delantero afirmó que es parte de su ambición, el deseo y las ganas de seguir aportándole al fútbol, “mientras sea un tipo trabajador y buscando que todo salga bien”. Posteriormente, agradeció a todo el plantel, “gracias a mis compañeros que están y a los que se fueron también”.

Finalmente, sentenció que, “les agradezco a los compañeros internamente por ayudarme, por alentarme, por estar ahí confiando en mí. Es importante que el grupo siempre confíe en uno como goleador. Espero seguir retribuyendo ese cariño y ese amor que me brinda la hinchada de Santa Fe”.