Once Caldas se desarma: las primeras seis bajas para la Liga BetPlay 2026-II

Nuevo torneo y Once Caldas debe cambiar la cara de las anteriores competencias con una afición que parece estar cansada de que el club solo llegue a las fases finales y que no pueda pelear por quedar campeón de la Liga BetPlay. En el primer semestre jugaron los Play-Offs y quedaron eliminados en manos de Junior de Barranquilla.

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Bajo ese panorama, Once Caldas, que le dará el respaldo a Hernán Dario ‘Arriero’ Herrera pese a algunos rechazos por parte de la afición, tendrá que convencer con fichajes y con salidas de jugadores que ya no tienen tampoco la credibilidad de ls aficionados.

Once Caldas ha sido un habitual equipo en las fases finales en las últimas temporadas, pero todavía queda a deber cuando le toca pelear por llegar a un título. Esa ha sido la costumbre en los anteriores años y en el 2026-II esperan que las cosas salgan bien. Por eso, el club ya presenta seis ausencias claves.

LAS PRIMERAS SEIS BAJAS DE ONCE CALDAS PARA AFRONTAR EL SEGUNDO SEMESTRE

Mucho se ha hablado de los próximos movimientos que pueda tener Once Caldas, pero, antes que nada, la prioridad es poder definir las salidas de jugadores en este segundo semestre. Por contrato, ya hay dos bajas confirmadas y el club les busca equipo a otros tres jugadores.

En ese orden de ideas, Once Caldas regresa a la pretemporada sin Déinner Quiñones ni Kevin Cuesta. Los dos futbolistas acabaron contrato en junio y ni el club ni los jugadores buscaron extender sus respectivos vínculos. Bajo ese panorama, tendrán que buscar a un volante y a un defensor central como las primeras prioridades.

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Además de esas dos ausencias con las que iniciará el segundo semestre Once Caldas ya le busca club a Iván Rojas, Esteban Beltrán y a Felipe Cifuentes, de acuerdo con información de Felipe Sierra. Los tres futbolistas saldrán de la institución y tendrán que buscar nuevos aires.

Once Caldas también busca definir la continuidad de dos jugadores. Efraín Navarro que ya hay acuerdos con el lateral, mientras que Luis ‘Niche’ Sánchez seguiría, siempre y cuando negocien con el dueño de os derechos deportivos del futbolista, es decir, Fortaleza.

Otra de las bajas sorpresivas es la de Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales. Quintero es la sexta baja y seguramente podría ser parte del cuerpo técnico de Luis Amaranto Perea en el Deportivo Independiente Medellín.

LOS FICHAJES QUE BUSCARÍA ONCE CALDAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Con las intenciones de renovarles los contratos a Efraín Navarro y a Luis ‘Niche’ Sánchez, Once Caldas ya mira lo que será el segundo semestre con el mercado de fichajes. Las prioridades ante estas ausencias son las de dos defensores centrales, un volante de primera línea y dos extremos.

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A partir de esos fichajes, Once Caldas espera ser protagonista y vencer la historia reciente de no poder en las fases finales. La intención es armar un club mucho más competitivo para lograr alzar el trofeo en este segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.