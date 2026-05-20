Santa Fe cree en la clasificación: posiciones y cuentas en la Copa Libertadores

Desde hace algunas fechas, Platense tenía lista la clasificación definitiva en su primera experiencia en la Copa Libertadores y en el plano internacional. Los argentinos han sorprendido bastante en esta pelea por llegar a los octavos de final, pero un empate en la cuarta fecha ante Peñarol los privó de estar en la siguiente fase de manera anticipada.

Ese empate entre Platense vs Peñarol le dio aire a Santa Fe y pegó de manera directa a las ilusiones del ‘Calamar’ de clasificar a los octavos de final junto con Corinthians que ya está en la cima y en la siguiente ronda. Si triunfaban en Bogotá, eliminaban al ‘León’ y a los uruguayos.

Afortunadamente para Pablo Repetto, hay vida después de la victoria en Bogotá con un buen semblante por parte de Santa Fe y con un resultado ideal que los deja completamente ilusionados a viajar a Montevideo para sacar un marcador que les permita pasar de ronda.

ASÍ GANÓ SANTA FE EN CONDICIÓN DE LOCAL VS PLATENSE

La primera parte contó con buenos momentos de Santa Fe que llegó al arco de Matías Borgogno con pelotas quietas. Un cabezazo de Daniel Torres apenas desviado y uno de Iván Scarpeta que avisó, pero que contó con la presencia de Borgogno que atajó. El balón luego rebotó en el zaguero central que no pudo meterla al fondo.

Platense rompió los ceros silenciando al Estadio El Campín por un momento con Gonzalo Lencina que abrió el marcador. Afortunadamente para Santa Fe, el gol fue invalidado por fuera de lugar. En el complemento llegaron los goles a favor del cuadro cardenal y un descuento que complicó.

Sobre los 47 minutos, Omar Fernández Frasica volvió a centrar para la llegada de Iván Scarpeta aprovechando un error de Matías Borgogno para romper el arco argentino.

Lea también VIDEO - Tomás Ángel le devuelve la ilusión a América con golazo ante Tigre

Santa Fe le regaló el balón a Platense que inquietó con centros y la defensa cardenal logró rechazar todas las pelotas que llegaban al área cardenal. Los ingresos de Jáder Obrian, Franco Fagúndez y de Maximiliano Lovera también fueron determinantes.

De hecho, Franco marcó el segundo gol de Santa Fe eludiendo al golero argentino, pero el grito de gol fue negado por un fuera de juego. Eso no importó y en una jugada colectiva entre Jhojan Torres, Jáder Obrian y un centro para Hugo Rodallega terminó aumentando la ventaja para estar más tranquilos.

Sin embargo, volvió a ocurrir lo mismo: Santa Fe le dio la pelota a Platense y en la siguiente jugada, un envío al área de Guido Mainero fue capitalizado por Augusto Lotti que no titubeó de frente al arco de Andrés Mosquera Marmolejo. Afortunadamente para el cuadro cardenal, todo terminó en victoria con el resultado de 2-1.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO E: SANTA RESPIRA

Con esta primera victoria, Santa Fe se pega la escalada del fondo de la tabla al tercer puesto a la espera de que Peñarol reciba a Corinthians en el Estadio Campeón del Siglo en Uruguay, mismo recinto deportivo en el que los cardenales cerrarán.

En estos momentos, Santa Fe está en zona de Copa Sudamericana tras sumar la primera victoria del certamen internacional. Su respiro dependerá de lo que pase entre Peñarol y Corinthians, juego en el que esperan que haya una igualdad o que los brasileños se queden con la victoria para no correr riesgos en el partido definitivo en Uruguay.

Santa Fe sale del fondo de la tabla y estará pendiente del duelo entre uruguayos y brasileños del jueves 21 de mayo. Así las cosas, de esta manera está la tabla de posiciones tras la victoria bogotana:

1. Corinthians | 10 puntos | +6 DG

2. Platense | 7 puntos | -1 DG

3. Santa Fe | 5 puntos | -2 DG (Copa Sudamericana)

4. Peñarol | 2 puntos | -3 DG

LAS CUENTAS QUE HACE SANTA FE PARA CLASIFICAR A OCTAVOS DE FINAL

Hace unas fechas, Santa Fe hacía cuentas para la Copa Sudamericana que la veían más cerca. Ahora hay una nueva vida pensando todavía en la Libertadores después de superar a Platense en Bogotá. Si hubiesen conservado las victorias con Peñarol y Corinthians, seguramente ya no estarían con tantos problemas y las cuentas serían más sencillas.

Lea también Posición y cuentas de Millonarios tras empatar con Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Con esta victoria, los de Pablo Repetto llegaron a cinco puntos y están a dos unidades de la línea de Platense que por ahora es el segundo clasificado a los octavos de final. Solo les sirve ganarle a Peñarol y que Corinthians le gane a los argentinos en la última fecha.

En caso de no lograr seguir en la Libertadores, la Sudamericana puede ser la otra alternativa. Para ello tendrán que mantener la tercera plaza que podrían lograr si Corinthians le gana a Peñarol y Santa Fe empata en Uruguay. Pero, la idea pasa por luchar en la máxima competencia continental.