VIDEO - Tomás Ángel le devuelve la ilusión a América con golazo ante Tigre

América de Cali afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada recibiendo en el Pascual Guerrero a Tigre por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana,un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

Lea también América recibe duro golpe en Copa Sudamericana con gol de Tigre en el Pascual

Sin embargo el panorama se llegó a complicar para la 'mechita', ya que a tan solo 10 minutos de haberse dado el pitazo inicial comenzó perdiendo tras la anotación de José David Romero. Por fortuna apareció el goleador en el inicio de la segunda parte, Tomás Ángel, para marcar el tanto del empate.

Agónico gol de Tomás Ángel en el empate ante Tigre

El conjunto colombiano llegó a este compromiso con la obligación de sumar en condición de local para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Lamentablemente, América ha mostrado altibajos a lo largo de la competencia, alternando buenos momentos ofensivos con desconcentraciones defensivas que le han costado puntos importantes, pero quien ha destacado a pesar de todo ha sido Tomás Ángel, el "hombre del gol".

El delantero e hijo del reconocido futbolista, Juan Pablo Ángel, arribó a América con la ilusión de volver a sumar minutos, goles e ir creciendo a nivel profesional. David González le dio el voto de confianza y el jugador no lo ha desaprovechado, tal como lo demostró en Copa Sudamericana.

El delantero de 23 años inició un nuevo compromiso como titular y cuando todo parecía perdido apareció con un potente remate de pierna derecha para poner el 1-1 en el marcador contra Tigre justo sobre el minuto 52.

Próximo partido de América de Cali en Copa Sudamericana

Tras la derrota parcial ante Tigre, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, América tendría un último examen, aunque no sería para nada sencillo, ya que tendría que jugar en condición de local contra el vigente líder, Macará, el jueves 28 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

Lea también Santa Fe recupera aliento en Copa Libertadores: sufrida victoria vs Platense da esperanzaas

Tabla de posiciones del grupo de América tras la derrota ante Tigre

Macará sorprendió en el Grupo A de la Copa Sudamericana y con 8 puntos obtenidos en 2 victorias y 2 empates es líder parcial, tomando en cuenta que le hace falta un partido.

Mientras que lo sigue de cerca Tigre, el cual está sacando un resultado favorable en condición de visitante frente a América y que lo está dejando segundo también con 8 unidades. Mientras que el cuadro 'escarlata' es tercero con siete puntos sumados en dos victorias, un empate y dos derrotas.

Finalmente el grupo lo cierra Alianza Atlético, el cual a lo largo de 4 fechas jugadas solamente ha podido sumar un punto.