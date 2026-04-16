Daniel Torres se confesó tras la derrota contra Corinthians: “Tenemos que mejorar”

La actualidad de Independiente Santa Fe es compleja. A estar a puertas de quedar eliminado del torneo local, ahora se le suma una polémica actuación en la segunda fecha de la Copa Libertadores, donde cayó derrotado a manos de Corinthians y dejó con preocupación a todos los dirigidos por Pablo Repetto.

Aunque durante los primeros 45 minutos Santa Fe tuvo un buen comportamiento dentro del campo de juego, en el segundo el cuadro brasileño aprovechó los errores del equipo colombiano y marcó la diferencia en el partido, logrando sumar tres puntos que lo ponen en la parte alta de la tabla.

Daniel Torres se confesó tras derrota en Brasil

Tras lo ocurrido en el Neo Química Arena de Brasil, Daniel Torres no se quedó callado y en zona mixta postpartido reveló los errores que tuvo Independiente Santa Fe en su visita al vecino país, además de lo que el entrenador les había dicho, pero que no lograron plasmar en el terreno de juego.

“Nosotros lo habíamos hablado en el entretiempo sobre el juego aéreo de ellos, la concentración era clave porque sabíamos que ellos tenían de fortaleza el juego aéreo, pero lastimosamente ellos abren el marcador por una jugada área y se ponen arriba en el partido (…) Nosotros sabemos que tenemos que mejorar en eso, nosotros éramos fuertes con el arco en cero, pero ahora se nos está dificultando mantenerlo”, aseguró el volante de Independiente Santa Fe.

Además, el volante dejó claro que es importante que la hinchada los haya acompañado hasta Brasil y sobre todo que sigan creyendo en el proceso de Pablo Repetto, que a pesar de estar pasando un momento difícil, en algún momento traerá sus frutos.

“Es espectacular lo de la gente, nos sentimos respaldados y acompañados. Nos duele la derrota porque ellos hacen un esfuerzo gigante, pero bueno, siempre le hacemos el reconocimiento; cuando nos acercamos o terminamos los partidos con los aplausos, les agradecemos”, finalizó.

¿En qué puesto quedó Santa Fe tras la derrota en Brasil?

Tras la derrota en Brasil, Independiente Santa Fe se ubica en la tercera posición con tan solo un punto. El próximo reto del equipo bogotano será contra Platense de Argentina en condición de visitante, donde buscará una victoria para volver a pelear el grupo y soñar con la siguiente ronda del torneo internacional.