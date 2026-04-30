Santa Fe hará inesperado anuncio tras perder en Copa Libertadores

Pablo Repetto no ha podido cumplir con el objetivo por el cual fue contratado, hacer un buen papel en la Copa Libertadores, ya que han jugado tres partidos y todavía no han logrado sumar de a tres unidades, ni de local, ni de visitante.

Esta crisis ya viene preocupando a los fanáticos del club 'cardenal', ya que la clasificación se ve bastante lejos y la última esperanza podría llegar a ser obtener el cupo a Copa Sudamericana. Mientras tanto, el equipo hizo un inesperado anuncio con el que piensa apaciguar la tormenta de los hinchas y es con la nueva camiseta que tendrían.

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Santa Fe anunció adelanto de la nueva camiseta tras perder en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe, aunque tuvo un inesperado resurgir en la Liga Betplay, no ha podido replicar este buen momento a nivel internacional con la Copa Libertadores, lo que ha dejado al equipo bastante desbalanceado deportiva y anímicamente.

El 'león' jugó la fecha 3 de la 'Gloria Eterna' con la ilusión de llegar a sumar de a tres unidades en suelo argentino contra Platense, pero el equipo local hizo respetar su casa y se llevó la victoria para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

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Santa Fe vuelve a Bogotá con las "manos vacías" y decepción por parte de los fanáticos que también creían que este era el encuentro para empezar a cambiar la historia del grupo.

Frente a esta situación, el equipo decidió lanzar un adelanto de lo que sería la nueva piel, en donde se trata de mostrar la grandeza del equipo recordando que es el "primer campeón", pero en el cual también habría un homenaje a la Copa Suruga Bank.

¿Qué necesita Santa Fe para clasificar?

El escenario es el más difícil. El equipo cardenal debe ganar sus tres partidos restantes: ante Corinthians en Bogotá, frente a Platense como local y en su visita a Peñarol en Montevideo. Con ese pleno sumaría 10 puntos, pero además necesitaría que Corinthians y Platense dejen puntos en el camino, especialmente en sus enfrentamientos directos. También será clave mejorar la diferencia de gol, actualmente en -3.

Próximo partido de Santa Fe en Copa Libertadores

El siguiente duelo del cuadro 'cardenal' en la Copa Libertadores será en condición de local cuando se enfrente a Corinthians en el Estadio El Campín.

Este duelo corresponde a la fecha 4 de la competencia y se disputará el miércoles 6 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia, un enfrentamiento en donde Santa Fe está obligado a ganar.