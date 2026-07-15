Santa Fe hizo oficial el anuncio de su primer fichaje

Independiente Santa Fe no se queda atrás en el mercado de fichajes y empieza a tomar protagonismo contra los demás equipos que se venían reforzando de cara al semestre de clausura de la temporada 2026.

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EL cuadro 'cardenal' comenzó a preocupar a los fanáticos, ya que con el pasar de los días no se veía que las directivas y el cuerpo técnico se movieran con respecto a nuevas incorporaciones, pero finalmente llegó el día y lo hicieron con un jugador de lujo como lo es Kevin Balanta, quien llega nuevamente al FPC desde la Liga MX.

Santa Fe anunció el fichaje de Kevin Balanta

El equipo comandado por Pablo Repetto trabaja en la conformación de una plantilla de jugadores sólida, que poco a poco ha venido obteniendo resultados positivos, tal como lo fue en medio de la victoria de la Superliga Betplay, la participación en Copa Libertadores y la llegada a las semifinales de la Liga Betplay.

Para ello, se ha hecho un duro trabajo por parte del cuerpo técnico y las directivas de la institución, los cuales ya tomaron una contundente decisión con tres jugadores que no formarán parte del cierre de la temporada, Jersson González, Yeicar Perlaza y Shirra Mosquera.

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Así mismo, los cupos que van quedando libres se pueden ir llenando con jugadores que realmente le puedan aportar al equipo y Repetto decidió que Kevin Balanta sería uno de ellos.

El defensor de 29 años regresa al Fútbol Profesional Colombiano después de 7 años jugando en Argentina y México, de donde justamente llega tras su paso por Santos Laguna en condición de préstamo.

Kevin Cortés también saldría de Santa Fe

El mediocampista de 22 años es una de las joyas con las que cuenta el cuadro santafereño y con el cual hay un vínculo contractual hasta la temporada 2028, pero por el momento seguiría sin ser tomado en cuenta por Santa Fe.

Es por ello que se buscó darle minutos en otro club, con el fin de que en algún momento pueda regresar y aportarle al equipo. En esta ocasión, es Orsomarso el club al cual fue enviado Kevin Cortés, por seis meses.