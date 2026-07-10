Santa Fe definió los cuatro extranjeros para el segundo semestre

A trece días para que arranque el segundo semestre para Independiente Santa Fe contra Caracas en la Copa Sudamericana y a 16 días del debut liguero frente a Águilas Doradas, Pablo Repetto sigue pensando en los posibles fichajes. Mantener la base era la necesidad por parte de la institución y hasta ahora, solo han sufrido escasas bajas.

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Yeicar Perlaza regresó a Atlético Nacional por el final de su préstamo, Jhon Meléndez que no estaba inscrito en el primer semestre jugará en Águilas Doradas cedido y Edwin ‘Shirra’ Mosquera también saldrá en una cesión para UCV FC de la Liga venezolana. Además de Juan Sebastián Quintero que se pierde el torneo por lesión.

En entrevista con El Espectador de Uruguay en el programa La Mañana del Fútbol, Pablo Repetto habló acerca del mercado de fichajes y dejó claro cuáles serán las contrataciones internacionales para este segundo semestre.

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Durante la entrevista, Pablo Repetto contestó a la pregunta del mercado de fichajes que todavía no tiene incorporaciones en el cuadro cardenal. La idea era mantener la base que es algo que sí ha logrado el entrenador uruguayo con tan solo dos bajas con respecto al equipo que estaba inscrito en el primer semestre, dado que Jhon Meléndez no fue tenido en cuenta para el rentado local.

Pablo Repetto empezó a trazar las incorporaciones que tendrá al afirmar que, “hemos tenido dos o tres bajas, una de ellas un central por lesión y estamos buscando un central. Los extremos, Perlaza (Yeicar) volvió a Atlético Nacional por el tema de repesca, volvió a su club y estamos analizando alguna opción de algún jugador en esa posición, pero creo que estamos completos”.

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También dio claves sobre algunas posibles posiciones a la del central o extremo al afirmar que se estará mirando y evaluando constantemente para jugadores que vengan a aportar y a mejorar. Sobre los extranjeros, sentenció que, “tenemos a cuatro extranjeros que son Franco Fagúndez, Emmanuel Olivera, Nahuel Bustos y Maxi Lovera, acá en Colombia son cuatro cupos, ellos tienen contrato, así que no me queda la chance de extranjeros. Necesito jugadores colombianos”.

Así las cosas, los cuatro extranjeros que afrontaron el primer semestre de la Liga BetPlay 2026 se mantendrán dentro del equipo. Franco Fagúndez, Nahuel Bustos y Maximiliano Lovera llegaron en calidad de cedidos, y solo en el caso de Fagúndez no hay opción de compra con Santos Laguna.

Santa Fe buscaría fichar de manera concreta a Franco Fagúndez y tendría que poner sobre la mesa un valor superior al millón de dólares para asegurar la contratación de manera definitiva del uruguayo.

EL PRESENTE DE PABLO REPETTO CON SANTA FE

Por ahora, Pablo Repetto sigue teniendo contrato vigente con Independiente Santa Fe y no pensaría en salir de la institución, por lo menos no en este segundo semestre. Sobre su actualidad, el entrenador aseveró que, “nos costó al principio, no tanto desde el juego, tuvimos una serie de empates que complicaron. De la prensa y de un sector de hinchas salió ese rumor. Llevamos doce partidos que no perdemos. Nos tocó quedar afuera por penales”.

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También dejó entrever que nunca hubo dudas con su continuidad, ni tampoco las hay en la actualidad, “de parte de los directivos nunca hubo dudas, sí en un momento a nivel de prensa se manejó. Ustedes saben lo que condiciona la prensa. La verdad hoy estamos tranquilos sin ninguna duda de la continuidad”.

Un parte de tranquilidad para lo que viene el 23 de julio frente a Caracas por los Play-Offs de la Copa Sudamericana y para el comienzo del segundo semestre ante Águilas Doradas con la necesidad de volver a ser protagonistas en el certamen.