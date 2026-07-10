Repetto podría salir de Santa Fe: una selección Conmebol lo tendría en sus planes

Mientras Santa Fe continúa en la pretemporada de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 y para la Copa Sudamericana en los Play-Offs de los octavos de final, el nombre de Pablo Repetto empieza a tomar mucho revuelo a nivel de selecciones.

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Aunque no le alcanzó para llegar a la final en este primer torneo del año, Pablo Repetto logró sacar la ilusión adelante en el semestre y dejar al cuadro cardenal al borde de la clasificación para pelear por el título. Los penales acabaron ese sueño, pero, en los todos contra todos, el uruguayo y sus dirigidos sacaron los puntos suficientes y clasificaron a los Play-Offs.

Las cosas no arrancaron de la mejor manera para Pablo Repetto y esquivó en varias ocasiones la salida de la institución. Ahora, el charrúa podría abandonar Santa Fe para cumplir un anhelo de tomar las riendas de una selección. Aseguró que se siente capaz de dar ese salto.

URUGUAY PENSARÍA EN PABLO REPETTO TRAS LA SALIDA DE MARCELO BIELSA

Pablo Repetto sabe lo que es dirigir clubes en el plano internacional con un buen desempeño en el 2016 con Independiente del Valle en la Copa Libertadores eliminando a Boca Juniors y a River Plate. Llegó a la final para enfrentar a Atlético Nacional y perdió el título con un apretado 2-1 en el marcador global.

Su experiencia internacional le ha dado aire para tomar una selección. En entrevista con El Espectador de Uruguay en el programa La Mañana del Fútbol, Pablo Repetto afirmó que se siente capaz de tomar las riendas de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa y del fracaso mundialista.

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El entrenador de Independiente Santa Fe dejó claro que no opina sobre un seleccionador uruguayo o extranjero sin querer entrar en el debate que surgió tras el fracaso de Marcelo Bielsa. Además, sentenció que, “no me pongo como candidato, y creo que nadie se pone como candidato. Todos los entrenadores tenemos la ilusión”.

No ha habido rumores de una llegada a Uruguay o conversaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pero Repetto no dudó en mantener que, “el momento como decía antes te ilusiona y posiciona. Yo me siento capaz, pregúntale a cualquier entrenador del fútbol uruguayo y la respuesta va a ser la misma”.

UNA DECLARACIÓN QUE MUEVE A SELECCIONES DE CONMEBOL POR PABLO REPETTO

Con esas palabras de sentirse capaz de tomar las riendas de una selección, Pablo Repetto podría estar en el radar de otras selecciones que no están cómodas con un director técnico en la Conmebol. Chile todavía no pasa la página tras la salida de Ricardo Gareca. Nombraron a Nicolás Córdova de manera interina, y el uruguayo de Santa Fe podría ser la opción.

Ahora, Ecuador también está buscando a un entrenador tras la salida del Mundial y el final de Sebastián Beccacece como entrenador de la ‘Tri’. Además, en este caso Pablo Repetto podría ser uno de los grandes candidatos para tomar las riendas, dado que el charrúa dirigió a Independiente del Valle como subcampeón de la Copa Libertadores y en Liga de Quito.

Todavía no hay ofertas formales por parte de la selección de Uruguay o de alguna de las selecciones citadas que todavía no tiene un director técnico claro para los siguientes retos en la Fecha FIFA del 2026 y de cara a la Copa América de 2028.

EL PRESENTE DE PABLO REPETTO CON SANTA FE

Por ahora, Pablo Repetto sigue teniendo contrato vigente con Independiente Santa Fe y no pensaría en salir de la institución, por lo menos no en este segundo semestre. Sobre su actualidad, el entrenador aseveró que, “nos costó al principio, no tanto desde el juego, tuvimos una serie de empates que complicaron. De la prensa y de un sector de hinchas salió ese rumor. Llevamos doce partidos que no perdemos. Nos tocó quedar afuera por penales”.

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También dejó entrever que nunca hubo dudas con su continuidad, ni tampoco las hay en la actualidad, “de parte de los directivos nunca hubo dudas, sí en un momento a nivel de prensa se manejó. Ustedes saben lo que condiciona la prensa. La verdad hoy estamos tranquilos sin ninguna duda de la continuidad”.

Un parte de tranquilidad para lo que viene el 23 de julio frente a Caracas por los Play-Offs de la Copa Sudamericana y para el comienzo del segundo semestre ante Águilas Doradas con la necesidad de volver a ser protagonistas en el certamen.