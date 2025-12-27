Santa Fe liberó cupo de extranjero; jugador fichó por club campeón de Libertadores

Independiente Santa Fe, bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto, va conformando su nómina para lo que serán los desafíos del 2026, teniendo en cuenta que el equipo ‘cardenal’ jugará la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

El equipo rojo de la capital del país deberá reducir su nómina de jugadores luego de la polémica decisión de la Dimayor que exige a los clubes del fútbol colombiano inscribir un máximo de 25 futbolistas (antes eran 30), sin embargo, se mantienen las cuatro plazas para extranjeros y estos podrán estar juntos en cancha durante los partidos (antes se permitían solo 3).

Lea también: Confirman nueva baja en Santa Fe; jugador “reforzará otro equipo de Bogotá”

En otras noticias: James Rodríguez tiene nuevo pretendiente

Futbolista extranjero sale de Santa Fe, jugará en club campeón de Copa Libertadores

De acuerdo con información del experto en fichajes, César Luis Merlo, el defensor uruguayo Joaquín Sosa será nuevo jugador de Colo Colo, futbolista de apenas 23 años que no entra en los planes de Pablo Repetto y saldrá de Santa Fe tras vencer el préstamo por parte del Bologna que vencía este diciembre.

Sosa llegará al equipo chileno (campeón de Copa Libertadores en 1991) en condición de préstamo por un año y con opción de compra, jugador que entonces dejará un segundo cupo libre de extranjero en Santa Fe, club que recordemos tiene en sus filas al a los argentinos Emanuel Olivera y Marcelo Meli.

Los números de Joaquín Sosa en el ‘León’

El futbolista que arribó el pasado julio por pedido del técnico Jorge Bava, no se pudo asentar como titular en el equipo santafereño y perdió protagonismo ante las sólidas actuaciones de Emanuel Olivera, Iván Scarpeta y Víctor Moreno.

Y es que el zaguero central uruguayo disputó apenas 12 partidos de 31 posibles con Santa Fe en este segundo semestre del año, 9 por Liga BetPlay y 3 más por la copa local, acumulando 5 tarjetas amarillas y sin aportar goles en su aventura por la plantilla del ‘León’.