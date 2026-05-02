Santa Fe por fin hizo oficial esperado anuncio antes de la última fecha de la Liga Betplay

Independiente Santa Fe se vuelve a robar el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por la situación que está viviendo con su director técnico, Pablo Repetto, sino por la última fecha de la Liga Betplay que podría definir su continuidad en la competencia.

El cuadro 'cardenal' llega a la fecha 19 de la liga local con la obligación de sumar de a tres unidades en condición de local frente a Internacional de Bogotá, otro de sus rivales director para definir la clasificación, y al cual enfrentará con un impulso extra, ya que se hizo oficial que los jugadores podrían estrenar la nueva camiseta del club para este partido.

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Santa Fe confirmó su nuevo uniforme

Santa Fe vuelve a Bogotá con las "manos vacías" de la Copa Libertadores y decepción por parte de los fanáticos que también creían que este era el encuentro para empezar a cambiar la historia del grupo para no complicar su clasificación.

Ahora la obligación está en la Liga Betplay, a donde llegarán a jugar la última fecha del certamen por la búsqueda de la clasificación, un partido que podría condicionar la continuidad de Pablo Repetto en el cargo de director técnico.

Sin embargo, hay varios factores que el 'león' podrá utilizar a su favor en esta ocasión, ya que no solo contará con la localía en el Estadio El Campín, en donde se espera apoyo masivo de sus hinchas, sino que también podría llegar a estrenar indumentaria.

Santa Fe hizo oficial a través de sus redes sociales el tercer uniforme, en donde se trata de mostrar la grandeza del equipo recordando que es el "primer campeón", pero en el cual también habría un homenaje a la Copa Suruga Bank.

Cuentas de Santa Fe para clasificar en Liga Betplay

El último enfrentamiento de Santa Fe será contra Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín, el sábado 2 de mayo, un duelo directo tomando en cuenta que Inter también está adentro con 26 puntos, así que el que logre ganar y sacar mejor porcentaje de gol a favor tendrá un pie adentro de la siguiente instancia.

Sin embargo, hay más perseguidores que le podrían complicar la vida al 'león' aunque gane, ya que si Medellín y Cali ganan por una buena diferencia de gol lo estarían sacando, pues cuentan con los mismos 26 puntos.

En caso de que llegue a empatar o perder las opciones se reducirían al máximo y entrarían incluso en disputa equipos como Millonarios, Bucaramanga y Águilas Doradas en busca del milagro.