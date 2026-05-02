Noticia de último momento que define el futuro de Juan Fernando Quintero

El mediocampista Juan Fernando Quintero encendió las alarmas tanto en River Plate como en la Selección Colombia, luego de salir lesionado en su presentación internacional en la Copa Sudamericana frente a Carabobo.

El colombiano presentó una lesión muscular de primer grado en el psoas (muslo) de la pierna izquierda, la cual se esperaba que lo dejara afuera de los terrenos de juego por varias semanas, pero todo parece indicar que ya se recuperó tras haberlo visto entrenando de nuevo con el resto de sus compañeros en River.

Juan Fernando Quintero se recuperó antes de lo esperado

Quintero fue titular en el equipo que derrotó 1-0 a Carabobo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, en un partido en el que el colombiano tuvo protagonismo desde el inicio.

Sin embargo, el '10' se vio obligado a abandonar el encuentro sobre el minuto 52 al sufrir una molestia física que encendió las alarmas, teniendo en cuenta que el colombiano ha sido alternativa desde que Eduardo Coudet asumió como director técnico.

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Después de dos semanas desde que se vivió este preocupante momento y de haberse hecho oficial el parte médico, se vio una inesperada "luz al final del túnel" para Coudet y Néstor Lorenzo, ya que 'Quinterito' se habría recuperado antes de lo esperado.

Se dio a conocer que el mediocampista habría recibido el alta médica por parte del equipo y volvió a entrenar con normalidad junto con el resto de sus compañeros, pero habría que esperar si es tomado en cuenta para el siguiente reto del conjunto 'millonario'.

Próximo partido en el que podría jugar Juan Fernando Quintero con River Plate

El siguiente reto en donde volvería a sumar minutos el volante colombiano sería en la liga local cuando reciba en el Estadio Monumental a Atlético Tucumán el domingo 3 de mayo sobre las 16:30 hora Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Juan Fernando Quintero en la presente temporada con River Plate?

'Juanfer' ha tenido un 2026 bastante irregular, rotando entre la zona del banquillo técnico y la titular, lo que le ha permitido disputar tan solo 13 partidos en tres competencias distintas, más de 600 minutos en los cuales se pudo reportar con tres goles y dos asistencias.