[VIDEO] Richard Ríos sigue intratable en Portugal: golazo lo afianza antes del Mundial

Nueva fecha para el Benfica en la Primeira Liga de Portugal con la necesidad de sumar de a tres para no bajar los brazos y acercarse a la línea del Porto que lidera el torneo con 82 unidades. Si los ‘Dragones’ ganan en la jornada sacarán siete unidades y ya se coronarían campeones del certamen local.

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Por su parte, Benfica se acerca y quiere evitar que el Porto cante victoria de manera anticipada. Las ‘Águilas’ aprietan fuertemente en la fecha con una importante victoria enfrentando al Famalicao gracias a los goles de Andreas Schjelderup y de Richard Ríos en la primera parte para llevarse los puntos en condición de visitante.

Antes de llegar a la Selección Colombia para afrontar el Mundial, el antioqueño sigue dando de qué hablar con goles y asistencias que lo afianzan bastante en la Liga de Portugal a la espera de lo que pueda pasar en la siguiente temporada con José Mourinho, entrenador que le ha dado toda la confianza al volante ex Palmeiras.

EL GOLAZO DE RICHARD RÍOS PARA AUMENTAR LA VENTAJA

Benfica fue más desde la primera parte y en el tramo inicial con pegada. Andreas Schjelderup lideró la victoria con un penal que no falló, y, posteriormente, Schjelderup asistió a Richard Ríos que, sobre los 19 minutos impactó para aumentar la diferencia cómoda antes de ir al descanso.

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Y es que, antes de los 20 minutos, Richard Ríos recibió un pase de Andreas Schjelderup para controlar y sacar un remate que se desvió en un zaguero rival, descolocó al guardameta e ingresó al pórtico del Famalicao para decretar el segundo del Benfica.

En la fecha pasada de la Primeira Liga, Richard Ríos había marcado gol y asistió. Anotó de manera consecutiva y sigue afianzado como el indiscutible titular en el mediocampo del Benfica dirigido por José Mourinho. Aunque se tardó un poco, el colombiano ya pasó el tiempo de adaptación y no ha soltado el puesto.

LAS ESTADÍSTICAS DE RICHARD RÍOS EN SU PRIMERA TEMPORADA EN EUROPA

Pese a que tenía otras ofertas para definir su futuro como el Sevilla, Manchester United, Roma, entre otros, Richard Ríos tomó la opción del Benfica que depositó la confianza en el volante colombiano para esta temporada. Es el primer año del ex Palmeiras en suelo europeo y sí que ha descrestado.

Jugando Champions League, Copa de Portugal y la Primeira Liga, parece que el primer año del antioqueño en Europa se va a ir sin posibilidades de título, al menos de que pase un milagro para la institución ante la posibilidad de que el Porto gane el rentado liguero dependiendo de una victoria. Sin embargo, sus números son muy buenos.

Le costó los primeros meses, pero poco a poco se ganó la confianza para ser un volante inamovible. Richard Ríos ya acumula 44 partidos sumando todas las competencias disputadas y cuenta con siete goles y seis asistencias que llaman la atención de cara al Mundial.

BENFICA QUIERE RETENER A RICHARD RÍOS PARA LA TEMPORADA 2026/27

Todavía no se sabe qué va a pasar en el futuro con José Mourinho que ha afianzado y que ha encontrado nuevamente el mejor nivel de Richard Ríos. Mourinho dejó abierta su posible salida del cuadro portugués, pero, sin el entrenador o con él dentro del banquillo, la idea es mantener a Richard.

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El volante de marca tiene varias ofertas de distintos clubes. Napoli, Inter de Milan, entre otros clubes de la Serie A y hasta de Inglaterra como el Manchester United quieren sellar el fichaje del colombiano. No obstante, el Benfica ya se plantó y no lo dejaría salir al menos de que llegue una oferta inevitable de aceptar.

La otra posibilidad de la salida es si Richard Ríos quiere tomar otra opción, pero, por ahora, el plan de blindarlo sigue su curso, pues, todo parece indicar que el ex Palmeiras está cómodo dentro de la institución portuguesa y que lo único que pretende es quedarse en la institución por varias temporadas más.