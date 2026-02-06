Omar Pérez reaccionó tras sufrir un infarto: “De esta vamos a salir”

Uno de los grandes ídolos en la historia de Independiente Santa Fe es nada más ni nada menos que Omar Sebastián Pérez. El argentino que había jugado en Boca Juniors, Real Cartagena, Junior de Barranquilla y Deportivo Independiente Medellín, sufrió un infarto en los últimos días que dejó al mundo del Fútbol Profesional Colombiano totalmente frío.

En sus etapas como jugador de Santa Fe, logró ascender a la historia como el jugador con más títulos después de lograr nueve con el equipo cardenal. El club bogotano también está alerta a lo que pueda pasar tras el comunicado que sacó la academia de Omar Pérez.

Y es que, la Academia OP10 reveló el jueves 5 de febrero que, “en el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly, debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna”.

PRIMERAS PALABRAS DE OMAR PÉREZ TRAS SUFRIR EL INFARTO

En el comunicado también afirman que, “de acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico”.

Internado en la Clínica Marly, Omar Pérez apareció con un sentido mensaje agradeciendo el apoyo que ha recibido en las últimas horas por exjugadores, instituciones y allegados para que se mejore del infarto sufrido el miércoles 4 de febrero.

En su cuenta de Instagram, el ‘10’ comentó que, “de esta también vamos a salir... con dolor, pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron... fue a tiempo y rápido, si no... ¡Gracias por tantos mensajes!”, en ese sentido, hay un parte de tranquilidad por la intervención médica que no dejó pasar ni un segundo ni un minuto más.

Por su parte, hay revuelo en la hinchada cardenal después del mensaje que envió Independiente Santa Fe que no caló de la mejor manera en la afición. En las cuentas oficiales, escribieron, “Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Ómar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer. Esperamos continúe evolucionando satisfactoriamente".

Este corto mensaje dio de qué hablar, dado que se esperaba una publicación más emotiva ante esta situación que vive el ídolo cardenal. Afortunadamente, las partes han dado tranquilidad y los mensajes de apoyo seguirán demostrando el cariño que se le tiene a Omar Sebastián Pérez.