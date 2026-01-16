Repetto sufre con el formato del FPC: perjudicó la Superliga BetPlay

Se definió la primera final de la Superliga BetPlay, pero dejó todo abierto para la definición que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá tras un empate 1-1 en donde los protagonistas fueron Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega.

Este resultado fue bastante favorable para el equipo bogotano, ya que estaba auspiciando en condición de visitante y tendrá la oportunidad de definir la serie frente a su casa en condición de local. Sin embargo, Repetto no salió del todo contento, en especial por el corto tiempo que hay de preparación y recuperación.

Pablo Repetto habló del exigente calendario en el FPC y del buen nivel de Junior

El estratega uruguayo debutó como director técnico en el equipo 'cardenal' y lo hizo con un valioso empate en la búsqueda por un nuevo título ante Junior, equipo del cual destacó el rendimiento dentro del terreno de juego. Aunque no todo fue positivo para Repetto, ya que se mostró descontento con la exigencia y el calendario tan corto afecta el desarrollo de su idea de juego.

"Sabíamos que íbamos a mermar un poco en el último tramo e intentamos dar frescura para no perder el ritmo y la intensidad. Destaco el esfuerzo de todos los jugadores y ahora vamos a preparar el primer partido del torneo. Trataremos de ir día a día mejorando para que el equipo se quede con las cosas buenas que hicimos principalmente en el primer tiempo".

"Va a ser un partido diferente, pero vamos a mantener la intensidad, a afinar aspectos, sobre todo a la hora de construir, pero antes de pensar en la vuelta nos enfocamos en el partido del domingo. Analizaremos cómo estarán los jugadores para determinar cuál será el mejor 11 que podemos poner. La verdad es que no nos cae muy simpático porque tenemos que jugar cada dos días, no nos quejamos, pero si tengo que ser muy sincero porque no es muy acorde para lo que necesita un equipo para demostrar su máximo potencial".









Esto pasó con la lesión de Marmolejo

Marmolejo comenzó como habitual titular, pero las exigencias con el pasar de los minutos del partido lo terminaron resintiendo, hasta el punto en el que tuvo que pedir el cambio sobre el minuto 61, situación preocupante que explicó Pablo Repetto.

"Él se contracturó las dos pantorrillas. Había tenido una lesión ya en esa zona y una lesión muscular es un riesgo muy grande, por eso decidimos junto con él y pide cambio pensando en que se puede ir por un mes y no lo queríamos arriesgar para todos los partidos que se juegan en este tiempo.