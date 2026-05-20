Santa Fe se salvó con Platense: golazo anulado puso a temblar en Libertadores

La espera para las dos fechas definitivas de la Copa Libertadores regresó con vibrantes partidos y con realidades completamente distintas en el duelo entre Independiente Santa Fe vs Platense. Aunque los argentinos tienen menos experiencia en competencias internacionales, cuentan con la ventaja en cuestión de unidades.

Santa Fe está vivo en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores en las semifinales del rentado local frente al Junior de Barranquilla y en la fase de grupos del torneo internacional. Sin embargo, caer en casa frente a Platense sepultaría las chances. Mientras que el ‘Calamar’ está en la segunda casilla de la clasificación en su primera experiencia en esta competencia.

Sin duda alguna, los bogotanos necesitan sí o sí ganar en la capital, pero Platense lo puso en problemas abriendo el marcador con tan solo 13 minutos en el cronómetro en un error de Santa Fe dejando mucho espacio para un pase filtrado y el gol. Afortunadamente, un fuera de juego claro les dio la mano.

GOL DE GONZALO LENCINA PUSO A TEMPLAR A EL CAMPÍN

Platense hacía el negocio con la igualdad en Bogotá, pues, eso les permitía llegar a ocho unidades y ser inalcanzables. Santa Fe solo necesitaba sumar de a tres. Aunque el empate les servía a los ‘Marrones’, buscaron la victoria y encontraron el primer tanto antes de los primeros quince minutos.

Santa Fe había arrancado con el dominio del balón y puso en problemas a Platense con un remate de Yeicar Perlaza. Sin embargo, Platense se sacudió antes de los quince con un pase filtrado a Gonzalo Lencina que aprovechó el espacio que la zaga defensiva compuesta por Iván Scarpeta y Víctor Moreno le dieron a un especialista en el mano a mano con los porteros.

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Como era de esperarse, Gonzalo Lencina, que ya conoce a Andrés Mosquera Marmolejo apareció en soledad para definir cruzado y poner en silencio a todo El Campín que veía la eliminación. Afortunadamente, el juez de línea levantó la banderola anulando la conquista del ‘Calamar’.

Con este gol anulado, Santa Fe tenía que encontrar la manera de vulnerar a Platense. El club argentino apretó en el mediocampo poniendo en problemas a Kilian Toscano y Daniel Torres.

SANTA FE RESPIRÓ CON EL GOL ANULADO

Evidentemente, ese gol anulado le dio más aire a Santa Fe que solo le servía un resultado para soñar con seguir en Copa Libertadores. El cuadro cardenal debe respetar la casa y sumar de a tres en Montevideo ante Peñarol para poder sellar la clasificación.

Además, necesitará que Corinthians les ayude con victorias en la quinta fecha frente a Peñarol y en la última fecha contra Platense para que Santa Fe pueda llegar a sellar una clasificación que se ha venido complicando.

En caso de que no pasen estas cosas, Santa Fe, de igual manera necesitará sumar de a tres para poder quedarse con la Copa Sudamericana. Ahí tendría que definir con Peñarol que aspira a lo mismo en esta quinta jornada de la Copa Libertadores.