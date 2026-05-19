Independiente Santa Fe de Bogotá se lo juega todo en la Copa Libertadores de América. Por la quinta jornada, el equipo cardenal se va a ver las caras este martes 19 de mayo con Platense de Argentina.



La escuadra entrenada por el uruguayo Pablo Repetto, al ser local, disputará este encuentro con el apoyo de su gente en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una buena presencia de hinchas.

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Santa Fe es último

Santa Fe ocupa la cuarta casilla de la tabla de posiciones del grupo E con apenas dos puntos. Aunque el panorama del club colombiano no es bueno, matemáticamente, tiene chances todavía de clasificar a los octavos de final.



Para ello, los rojos, sí o sí, deberán derrotar a su rival y los hinchas de la institución colombiana se deberían ilusionar con el triunfo, esto porque la inteligencia artificial arrojó un veredicto positivo para este cotejo.

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La altura, factor clave a favor del cardenal

De acuerdo con la herramienta, la altura de la capital del país afectaría de forma considerable a Platense. Además, indicó que la necesidad cardenal de las tres unidades será clave para que el club se juegue la vida.



“El Nemesio Camacho El Campín está a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Para los equipos argentinos que no están habituados, los segundos tiempos en Bogotá suelen ser físicamente desgastantes, un factor que Santa Fe sabe explotar muy bien. Santa Fe llega con apenas 2 puntos en el fondo de la tabla. Es literalmente su última oportunidad de mantenerse con vida en el torneo o aspirar al cupo de Copa Sudamericana. El entrenador Pablo Repetto ya confirmó que pondrá a toda su nómina titular”, dice la IA.

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Resultado, según la IA

La herramienta sentencia que Independiente Santa Fe de Bogotá se quedaría con el triunfo por la mínima diferencia. Si esto sucede, los capitalinos irían con todo a la última jornada con el sueño de la clasificación.



“Santa Fe saldrá con la necesidad de proponer, pero cuidándose atrás, ya que un gol en contra sería letal. Un gol tempranero o un zarpazo en los últimos 20 minutos sellarán una victoria corta pero vital. Me la juego con un resultado cerrado pero favorable para el local: Independiente Santa Fe 1 - 0 Platense”, termina la herramienta.









