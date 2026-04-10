[VIDEO] 'Turro' Olivera marca golazo a Peñarol y pone a ganar a Santa Fe

Llega a su fin la primera fecha de la Copa Libertadores y se cierra con "broche de oro" con el compromiso entre Independiente Santa Fe y Peñarol, uno de los duelos más esperados de la jornada por el historial y grandeza de ambas escuadras.

El compromiso se llevó a cabo en el Estadio El Campín, escenario deportivo que le abrió las puertas a más de 20.000 hinchas que fueron testigos de un auténtico golazo por parte de Manuel 'Turro' Olivera en los primeros minutos del encuentro.

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[VIDEO] Santa Fe se pone arriba en el marcador ante Peñarol

Independiente Santa Fe finalmente debutó en la Copa Libertadores de la mano de Pablo Repetto en un duelo en donde las expectativas no eran tan altas tomando en cuenta el mal momento deportivo que se estaba viviendo a nivel local.

Sin embargo, el cuadro 'cardenal' se encargó de cerrar un par de bocas con lo ocurrido en los primeros 45 minutos del partido ante Peñarol, ya que logró irse a los camerinos con una sólida ventaja y buenas percepciones de lo que llegaría a ser la parte complementaria.

Fue nada más y nada menos que Emanuel 'Turro' Olivera el que logró llevarse los aplausos tras un auténtico golazo que puso arriba en el marcador a Santa Fe y con tres puntos parciales para no dejar escapar a Corinthians, quien también ganó en su debut a Platense.

El defensor uruguayo marcó un auténtico golazo de cabeza sobre los 20 minutos del partido, tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Omar Fernández Frasica.

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Próximo partido de Santa Fe en Copa Libertadores

El siguiente duelo del equipo que comanda Pablo Repetto en busca de alcanzar la 'Gloria Eterna' será uno de los más difíciles, ya que tendrá que viajar a Brasil para jugar en el mítico Neo Química Arena para enfrentarse a Corinthians. Este duelo se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores

Tras la victoria de Corinthians sobre Platense por un marcador de 0-2 en suelo argentino y el triunfo parcial de Santa Fe en la ciudad de Bogotá ante Peñarol, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: