Santa Fe tiene 3 bajas para el duelo ante Junior por Superliga en El Campín

Independiente Santa Fe y Junior se volverán a ver las caras luego del empate 1-1 que establecieron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, duelo donde los grandes referentes de cada club, Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, se reportaron con los goles de aquel compromiso.

Para el partido de este miércoles el equipo ‘tiburón’ no podrá contar con el ‘perfume’, pues Teo Gutiérrez vio la tarjeta roja en el compromiso de ida y no podrá estar presente en la cancha de El Campín, duelo programado para disputarse a partir de las 7:30 de la noche.

Novedades en la convocatoria de Santa Fe para enfrentar a Junior por la Superliga

El equipo dirigido por el técnico Pablo Repetto buscará el primer título de la temporada en condición de local, un partido importante frente al último campeón de la Liga BetPlay donde Santa Fe no tendrá la presencia de tres futbolistas, los cuales quedaron afuera de la convocatoria hecha por el estratega uruguayo.

Se trata del lateral izquierdo Jeison Angulo, el defensa Yeicar Perlaza y el mediocampista Kilian Toscano, este último un reciente fichaje que llegó en condición de préstamo proveniente de Atlético Nacional.

Por otro lado, el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien había sufrido un golpe en el partido de ida y tuvo que ser reemplazado, está en la convocatoria de Repetto, así como los nuevos fichajes del ‘León’ como Franco Fagúndez, Luis Palacios, Helibelton Palacios, Nahuel Bustos y el exjugador de Millonarios, Edwin ‘Shirra’ Mosquera.

Gran venta de boletería en El Campín para la final de la Superliga

De acuerdo con información del periodista Miguel París, el equipo rojo de la capital del país presenta algo más de 26.000 boletas vendidas para lo que será el partido de esta noche en El Campín, un dato que incluye abonados y también hinchada visitante.