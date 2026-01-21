Santa Fe vs. Junior: alineaciones confirmadas para la Superliga en El Campín

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido protagonizado por Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, duelo que definirá el campeón de la Superliga BetPlay del 2026.

El equipo rojo de la capital del país buscará su primer título de la temporada en condición de local, mientras que el conjunto ‘tiburón’ quiere dar el batacazo y volver a gritar campeón de visitante, tal y como lo hizo hace un par de semanas ante el Deportes Tolima en la final de la pasada Liga BetPlay.

Alineaciones confirmadas para la final de la Superliga BetPlay del 2026

El técnico Pablo Repetto contará con todo lo mejor de su nómina, que incluye al portero Andrés Mosquera Marmolejo; al experimentado centrocampista Daniel Torres, al extremo Ómar Fernández Frasica, y a Hugo Rodallega, que con 40 años sigue siendo la gran estrella del equipo.

Santa Fe jugará entonces con Marmolejo en el arco; línea defensiva con Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera y Christian Mafla; en el medio campo jugará Daniel Torres, Yilmar Velásquez y Ewil Murillo; mientras que en la zona ofensiva estará Luis Palacios, Ómar Fernández y Hugo Rodallega.

Así va el once titular de Junior ante Santa Fe

Por otro lado, el equipo barranquillero dirigido por el técnico Alfredo Arias no contará con el veterano delantero Teófilo Gutiérrez, anotador del gol de Junior en el juego de ida tras irse expulsado por doble amonestación.

Tampoco estará el defensor uruguayo Lucas Monzón, quien salió lesionado ante Deportes Tolima, así que habrá algunos cambios en Junior para este partido en Bogotá, que no tendrá a Luis Fernando Muriel como inicialista.

Así las cosas, Junior saldrá al campo de juego con el arquero Mauro Silveira; línea defensiva con Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez y Edwin Herrera; en la mitad del campo jugará Juan David Ríos, Guillermo Celis y Yimmi Chará; mientras que Jhonier Guerrero, Joel Canchimbo y Guillermo Paiva serán los principales encargados de la tarea ofensiva del equipo.