Santa Fe vs Junior EN VIVO, 21 de enero: hora y canal Superliga BetPlay

Después de resultados que no esperaban ni Junior ni Independiente Santa Fe con derrota y empate respectivamente en el arranque de la Liga BetPlay, los cardenales se vuelven a ver las caras con los rojiblancos para definir el primer campeón del 2026 en el duelo definitivo de la Superliga.

Independiente Santa Fe ha jugado cuatro finales de la Superliga y sabe cómo ganar todas esas definiciones que ha disputado hasta la fecha. Además, la costumbre ha sido levantar el trofeo en condición de local y en esta edición se vuelve a presentar el mismo escenario.

Por su parte, Junior también ha afrontado este reto de la Superliga en cuatro oportunidades con dos títulos y dos subcampeonatos. Como curiosidad, cada una de las definiciones que ha jugado en este torneo han sido en condición de visitante.

Aunque las estadísticas están para romperse, sin duda alguna, estos dos datos de los equipos toman fuerza después de la igualdad en Barranquilla a un tanto. Dejaron todo completamente vivo en una serie en donde la vuelta espera por los nuevos fichajes, especialmente por, nada más ni nada menos que Luis Fernando Muriel.

En el caso de Santa Fe, el cuadro cardenal tendrá a Edwin Mosquera como opción después de ser el último fichaje confirmado y tras sumar sus primeros minutos con la camiseta albirroja. Con equipo completo, Pablo Repetto aspira a levantar su primer título en Colombia.

Mientras tanto, el Junior llega a este encuentro con importantes bajas, entre ellas la del nuevo fichaje, Jean Carlos Pestaña. La zaga defensiva será la más afectada ante la ausencia de Lucas Monzón y Pestaña. Tampoco estarán Jesús Rivas ni Teófilo Gutiérrez, este último por una expulsión.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS JUNIOR POR LA SUPERLIGA BETPLAY ESTE MIÉRCOLES 21 DE ENERO

El partido entre Santa Fe vs Junior de Barranquilla por la Superliga BetPlay este miércoles 21 de enero se podrá ver a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia. Tendrá señal por el canal Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS JUNIOR

Colombia, Ecuador, y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.