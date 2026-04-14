Santa Fe regresa a Sao Paulo: historial vs. Corinthians por Libertadores

Independiente Santa Fe ya está en Sao Paulo, para lo que será el duelo de la segunda fecha de la CONMEBOL Libertadores vs. Corinthians. Los de Pablo Repetto confían en su trabajo, teniendo en cuenta que afrontan la doble competición: sumar en el certamen internacional y soñar con la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay.

Luego del clásico capitalino vs. Millonarios, los cardenales quedaron ubicados en la casilla 13, con 20 unidades y con 3 partidos para finalizar la fase del todos contra todos. No hay margen de error en el rentado local; ganar todo es la obligación para llegar con vida a las finales.

Será vital para Santa Fe mantener la forma física, teniendo en cuenta el desgaste con los viajes internacionales, ante el poco tiempo de descanso. El león regresa a Brasil luego de 3 años, pues en la Copa Sudamericana fue ese duelo más reciente contra un elenco de este país.

El duelo más reciente de Santa Fe vs. equipo brasileño por torneos CONMEBOL

Hay que remontarse a la Copa Sudamericana del 2023, cuando Santa Fe integró el grupo con Goias. En ese compromiso, los cardenales empataron sin goles en Goiana.

Ahora, hay que devolverse 10 años para revisar el partido más reciente de Santa Fe vs. Corinthians, en este caso, por Copa Libertadores.

Santa Fe, de regreso al Neo Química Arena

En la Copa Libertadores del 2016, Santa Fe integró el grupo G, cruzándose con Corinthians. En el juego disputado en Sao Paulo, empató sin goles. Cabe destacar que Santa Fe tiene un registro negativo vs. equipos brasileños, pues en 14 partidos oficiales por competiciones CONMEBOL, no han sumado un solo triunfo, con 10 derrotas y 4 empates.

Posible alineación de Independiente Santa Fe vs. Corinthians

Santa Fe formaría en Sao Paulo así: Andrés Mosquera Marmolejo; Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Helibelton Palacios, Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Frasica y Hugo Rodallega