Santiago Arias despierta la ilusión en Nacional: noticia clave en su futuro

Santiago Arias vuelve a tomar fuerza en el panorama del mercado de fichajes sudamericano, justo en un momento clave para su carrera. El defensor colombiano quedó oficialmente en libertad de acción tras culminar su vínculo contractual con Bahía de Brasil, club que este domingo 4 de enero.

El lateral confirmó de manera pública la salida del futbolista. Con ese anuncio, se cerró una etapa de dos años en el fútbol brasileño y se abrió un abanico de posibilidades para el experimentado lateral.

La finalización de su contrato no pasó desapercibida. Arias, habitual integrante de la Selección Colombia, dejó una imagen de profesionalismo y regularidad durante su estancia en el balompié carioca. Si bien no siempre fue el centro de atención mediática, su aporte en experiencia, orden defensivo y lectura táctica resultó valioso para un equipo que buscó consolidarse en competencias locales e internacionales.

En Colombia, el foco está puesto en Atlético Nacional. El conjunto verdolaga, inmerso en la planificación de su proyecto deportivo para la temporada 2026, analiza la posibilidad de reforzar su zona defensiva con un jugador de jerarquía. Según versiones cercanas al entorno del club paisa, la directiva antioqueña contempla presentarle una oferta formal al lateral derecho, entendiendo que su condición de agente libre facilita las negociaciones desde el punto de vista económico y contractual.

Para el cuadro de Medellín, la eventual llegada de Arias representaría algo más que un simple refuerzo. Su trayectoria por ligas exigentes como la inglesa, la neerlandesa y la española lo convierten en un perfil ideal para aportar liderazgo en un plantel que combina juventud con ambición. Además, su conocimiento del alto nivel internacional podría ser clave en torneos continentales, uno de los grandes objetivos del club verdolaga en los próximos años.

En otras noticias

No obstante, el interés no se limita al fútbol colombiano. Desde el sur del continente, Argentina aparece como otro escenario posible. En las últimas horas, trascendió que Racing de Avellaneda también sigue de cerca la situación del defensor cafetero.

La academia, bajo la conducción de Gustavo Costas, evalúa alternativas para fortalecer su línea posterior y considera que un jugador con la experiencia de Arias encaja en su idea de juego, basada en solidez defensiva y proyección por las bandas.

El club argentino suele ser protagonista en torneos internacionales y cuenta con una estructura que seduce a futbolistas con recorrido. Para Arias, mantenerse en el exterior significaría seguir compitiendo en un entorno exigente, con visibilidad continental y la posibilidad de luchar por títulos fuera de Colombia.

Sin embargo, el posible regreso al país también tiene un peso especial. Vestir la camiseta de Atlético Nacionalno solo implica defender a uno de los clubes más grandes del país, sino también reencontrarse con el fútbol local en un momento de madurez profesional. Además, jugar en casa podría facilitar su seguimiento por parte del cuerpo técnico del combinado nacional, un aspecto que muchos futbolistas valoran en la recta final de sus carreras.

Lea también Nacional confirmó decisión radical sobre el futuro de Alfredo Morelos

Por ahora, el balón está fuera del campo. Nacionalestudia cifras y necesidades, Racing analiza alternativas y el defensor escucha propuestas con calma. Mientras tanto, el fútbol sudamericano sigue atento a un movimiento que promete dar de qué hablar y que podría marcar uno de los fichajes más relevantes de este inicio de año.