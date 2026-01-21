Santiago Arias inició diálogos con importante club argentino; no es Racing

Uno de los futbolistas que casi tiene garantizado su cupo al Mundial 2026 con la Selección Colombia es el lateral derecho Santiago Arias, pues el jugador goza de una gran experiencia jugando con la camiseta ‘Tricolor’ y cuando le toca tener acción lo hace muy bien, siendo un buen reemplazo de Daniel Muñoz en esa posición.

El presente de Arias en la selección nacional es bueno, pero a nivel de clubes ha generado cierta preocupación, especialmente porque ya es 21 de enero y luego de terminar el pasado diciembre su contrato con el Bahía de Brasil todavía no tiene nuevo equipo.

Santiago Arias se acerca a su nuevo equipo

Luego de reportes que indicaban que al técnico de Racing, Gustavo Costas, le interesaba tener los servicios de Santiago Arias, esa negociación no ha prosperado y ahora el acérrimo rival del equipo celeste entra en la puja por concretar ese fichaje.

Y es que de acuerdo con información del periodista Julián Capera de ESPN, Independiente de Avellaneda inició diálogos con el lateral colombiano de 34 años, una opción interesante en una liga argentina bastante competitiva que le podría dar a Santiago un buen ritmo de competencia previo al Mundial del 2026.

El salario del lateral y sus números en Bahía

De acuerdo con la información del portal 'Salary Sport', Santiago Arias era el sexto jugador mejor pagado de Bahía con un salario anual de más de 755.000 dólares (unos 275 millones de pesos colombianos), una cifra que el jugador espera mantener en su nuevo equipo o por lo menos no reducir de manera significativa, por eso, solo ciertos equipos del continente americano podrían acceder a su fichaje, sabiendo que a su edad difícilmente pueda regresar al fútbol europeo.

Un jugador que como mencionamos en laSelección Colombia rinde de gran manera, pero que en Bahía no siempre fue titular, sin embargo, alcanzó a disputar 35 partidos en 2025 y aporto un gol en ese periodo.