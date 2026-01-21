A James se le acaban las opciones: nuevo rechazo en la MLS

Mucho se ha hablado del buen momento de los jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el caso de revisión es nada más ni nada menos que el de James David Rodríguez que no ha podido conseguir club desde que salió del Club León de México.

Entre las opciones aparecen seguir en la Liga MX, posibilidades que se han ido diluyendo sin muchas ofertas o negociaciones ya entabladas, o la MLS de los Estados Unidos. Este destino podría ser provechoso, dado que la Copa del Mundo será en este país como una de las tres sedes.

Inter Miami, Columbus Crew, Chicago Fire y Orlando City son clubes que ya dieron sus posturas y le cerraron la puerta al ex Real Madrid. En la carpeta queda el Austin FC, y Carlos Antonio Vélez afirmó en Planeta Fútbol que, “en España no hay nada, en Argentina no hay nada, en Brasil no hay nada por James. Lo único que hay es la oferta de Austin FC”.

LA RESPUESTA DEL AUSTIN AL INTERÉS POR JAMES RODRÍGUEZ

Carlos Antonio también aseveró que, en caso de llegar al Austin, “podría jugar doce partidos antes del Mundial”. No cuenta con pretemporada y se acerca el Mundial. Evidentemente, debe llegar con regularidad para la Copa del Mundo y en corte del 20 de enero, no ha confirmado su nuevo equipo.

De febrero al 11 de junio, James Rodríguez debe sí o sí conseguir equipo para estar dentro de la nómina titular para enfrentar a Uzbekistán, el repechaje internacional 1 que saldrá de Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo y Portugal. Infortunadamente, se le volvió a caer otra oportunidad al cucuteño.

Al parecer el Austin no estaría para nada interesado, pues, Tom Bogert, periodista de The Athletic dejó claro que el elenco de Texas no lo estaría buscando. Además, dejó claro que la situación del colombiano y la MLS tampoco luce para nada esperanzador.

Tom Bogert sentenció que, “no, el Austin FC no está intentando fichar a James Rodríguez. No hay acercamientos. No hay conversaciones. No hay ofertas. Al igual que los rumores de James y Orlando y los otros 22 clubes de la MLS con los que se le ha vinculado”.

LA LIGA BETPLAY TAMBIÉN LE DICE NO A JAMES RODRÍGUEZ

Jugar en Colombia parece impensado, pero Millonarios lo tuvo en el radar, al igual que Junior de Barranquilla. Los atlanticenses lo intentaron antes de que llegara al León con una reunión con Fuad Char en Medellín, y no se concretó nada, dado que el colombiano ya tenía todo avanzado con el elenco mexicano.

Ante esta situación, a Fuad Char le preguntaron si buscaría contratar a James ahora que no tiene club. Su respuesta fue contundente, recordando ese escenario de negociaciones y esa reunión en Medellín, “no, no, no… ¿Por qué? Porque cogió a un viejito como yo, lo hizo viajar hasta Medellín para ratificarle la oferta que le hacíamos, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra y cuando llego allá me tenía a un nuevo representante que me dijo que no se podía. Ese es un capítulo para el olvido”.