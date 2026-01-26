Falcao debutaría en la Liga BetPlay: habría solución para la fecha 3

Mucho se ha hablado de la fecha posible del debut de Radamel Falcao García que regresó a Millonarios después de poco más de seis meses. El delantero samario salió del club para el segundo semestre del 2025 y desde ese momento estuvo entrenándose para un nuevo reto.

Vea también: [Video] Presidente de Nacional puso en duda la continuidad de David Ospina

El nuevo reto volvió a ser Millonarios, pero, tras su salida revolucionaria por las declaraciones que hizo cuando quedó eliminado ante Independiente Santa Fe en el primer semestre del 2025, tenía que esperar para ser convocado y para ser de la partida del cuadro albiazul.

Infortunadamente, recibió una sanción de cuatro fechas por parte del Comité Disciplinario de la DIMAYOR, es decir, podía regresar apenas para enfrentar al Deportivo Cali en la quinta jornada. Sin embargo, existe algo que es el Artículo 42 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol que permite la suspensión parcial de sanciones cuando el jugador ha cumplido la mitad de la penalización impuesta.

MILLONARIOS HABRÍA ACUDIDO AL ARTÍCULO 42 PARA BAJAR LA SANCIÓN

Después de perderse las dos primeras fechas ante Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla que fueron derrotas para Millonarios, el club, como era de esperarse, estaba a la expectativa de incurrir al Artículo 42 para reducir la sanción respectiva.

Millonarios lo necesita y tenían que correr contra el tiempo, dado que el próximo partido será ante el Deportivo Pasto el miércoles 28 de enero en el Estadio Departamental Libertad. En cuestión de dos días tendrían que llegar a la solución.

Le puede interesar: Fin de la novela: Santiago Arias fue anunciado por su nuevo equipo en Argentina

En el Programa La FM Más Fútbol, Nicolás Samper comentó, “Marden Devia me acaba de decir que ya está listo lo de Falcao que las dos fechas ya está listo y queda habilitado. Gracias a Marden como siempre”. En ese orden de ideas, Falcao, que cumplió ya con dos fechas podría ser de la partida en la tercera jornada en la cual Millonarios visitará al Deportivo Pasto.

Sin embargo, Juan Felipe Cadavid complementó, “me dicen de Millonarios que todavía no llega la respuesta de lo de Falcao”. Bajo ese panorama, el cuadro albiazul tendrá que correr con el tiempo con la necesidad de habilitarlo de cara a esa tercera fecha en la que ya tendrían al goleador disponible.

A la espera de que llegue la resolución oficial, lo que parece un hecho es que Andrés Llinás podría estar en la lista de viajeros, de acuerdo con información de Alexis Rodríguez y Leonardo Castro ya está de vuelta tras pagar dos fechas de sanción.

Lea también: ¿Rodrigo Holgado vuelve a jugar en América? Ganó demanda en el TAS

Seguramente, entre el lunes y martes quedará oficial la resolución de la reducción de la sanción de Falcao García. Millonarios espera por la respuesta del Comité Disciplinario, pero, la gestión albiazul ya está avanzada para poder tener al ‘Tigre’ en Pasto.