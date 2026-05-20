Este portero de Millonarios rechazaría al club: no está en sus planes

Millonarios se alista para rematar el primer semestre del 2026. La eliminación en la Liga BetPlay no dejó los mejores ánimos en sus hinchas y el entorno, siendo conscientes de las falencias en algunas de las líneas del juego.

Ahora, al elenco de Fabián Bustos le resta los partidos de Copa BetPlay y Copa Sudamericana, para cerrar de la mejor forma un semestre de altibajos. Los duelos vs. Boyacá Chicó y O’Higgins serán determinantes, pues los embajadores siguen con vida a nivel internacional.

Los embajadores empataron a un gol con sao Paulo, dejando la opción abierta de avanzar a la siguiente ronda de Copa Sudamericana. Paralelamente, los directivos de Millonarios trabajan en la confección de la nómina para el segundo semestre y empiezan a sonar algunos nombres.

Una de las posiciones que más ha sido criticada en Millonarios es la del portero. De hecho, el error de Diego Novoa vs. Sao Paulo encendió el debate de quién debe ser el nuevo guardameta de los azules.

En la búsqueda de un guardameta, los directivos de Millonarios han puesto su interés en uno de los porteros que dejó huella recientemente en la Liga BetPlay. Es el caso de Santiago Mele.

Santiago Mele interesaría a los directivos de Millonarios

De acuerdo con información de Guillermo Arango, Santiago Mele es el portero que quieren en Millonarios. Sin embargo, su llegada sería muy difícil. El deseo del uruguayo es no volver al fútbol colombiano, al percibirlo como un retroceso. Adicionalmente, los costos serían supremamente altos.

Aparte de estos impedimentos, hay otro, sería obligatorio buscar la desvinculación de Guillermo De Amores, quien no entraría en los planes para el segundo semestre.

¿Qué porteros buscaría Millonarios?

Millonarios tendría en planes a Tomás Marchiori. Además, nombres como Wuilker Faríñez y Joan Parra no han sido contemplados como opción al momento.