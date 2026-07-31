Santos se rinde ante Neymar: emotivo homenaje al astro brasileño

Neymar regresó a Santos, luego de disputar la Copa del Mundo de la FIFA con la Selección Brasil. La presentación del 10 generó mucha expectativa no solo en el entorno y aficionados de la ‘canarinha’ sino en aquellos que han seguido la carrera del atacante.

Su inclusión en la lista final de Carlo Ancelotti, para la Copa del Mundo de la FIFA, fue la sensación. Pese a esto, las lesiones no le permitieron rendir al máximo, haciendo su debut en el certamen solo hasta la jornada final de la fase de grupos.

Además, Neymar se fue con un solo gol anotado en el Mundial, que representó el descuento vs. Noruega en los octavos de final, donde la Selección Brasil dejó el certamen, ante la sorpresa del mundo fútbol.

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Ahora, en su retorno a las competiciones con Santos se habló de lo que sería su futuro. La prensa brasileña afirmó que su continuidad en el ‘peixe’ estaría en duda, finalizando su contrato a final de años, sin una posible extensión.

Mientras esto ocurre, Santos tomó la decisión de rendirle homenaje a Neymar. Elaboraron un busto con su rostro, en la sede del club.

Neymar, homenajeado por Santos

Santos dejó un espacio en su sede, en el memorial de las conquistas para la presencia de Neymar. Con la presencia de su familia, mostraron el busto que hicieron con su rostro, junto al legendario número 10.

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VIDEO homenaje de Neymar en Santos

Las palabras de Neymar ante el homenaje en Santos

Neymar dejó este mensaje en sus redes sociales, en forma de agradecimiento por el homenaje del Santos “Hoy fui sorprendido… ser homenajeado en el equipo de tu corazón es increíble. ¡Formar parte de la historia del Santos FC es un honor! ¡Agradezco a Dios en primer lugar, a mi familia y a toda la nación santista que me acompañó desde mis primeros pasos en las inferiores del SANTOS FC!”