Scaloni rompe el silencio sobre la lesión de Messi y enciende alerta antes del Mundial

La preocupación se instaló en la concentración de la selección argentina luego de conocerse la lesión de Lionel Messi, quien presentó molestias físicas durante el más reciente partido del Inter Miami CF ante Philadelphia Union.

A pocas semanas del inicio del Mundial, las declaraciones de Lionel Scaloni generaron alivio parcial, aunque también dejaron en evidencia la inquietud que existe alrededor del capitán albiceleste.

Reacción de Scaloni tras la lesión de Messi

El técnico argentino confirmó que el cuerpo médico y el cuerpo técnico siguieron de cerca la situación del delantero tras el compromiso disputado el domingo, en el que Messi aportó dos asistencias antes de abandonar el campo al minuto 73 por molestias musculares.

“Lo vimos en el predio el partido y nos dimos cuenta de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas”, declaró Scaloni al referirse al estado físico del atacante rosarino.

No obstante, el entrenador campeón del mundo también reconoció que la noticia cayó como un golpe dentro del entorno de la selección argentina, teniendo en cuenta la cercanía de la Copa del Mundo y el rol fundamental que tiene Messi dentro del equipo.

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“Lógicamente preferiríamos que no le hubiese pasado nada, pero ahora hay que esperar su evolución”, agregó el seleccionador, dejando claro que el monitoreo médico será permanente durante los próximos días.

Horas después, Inter Miami confirmó oficialmente el diagnóstico del jugador mediante un comunicado médico. El club estadounidense explicó que Messi sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo, una molestia asociada al desgaste físico acumulado durante la temporada.

“Tras someterse este lunes a nuevas pruebas médicas, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, informó el club.

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La lesión llega en un momento sensible para el futbolista de 38 años, quien atraviesa una destacada campaña en la MLS con doce goles y siete asistencias en catorce partidos disputados en 2026.

Aunque el diagnóstico inicial descartaría una lesión grave, la prioridad tanto para Inter Miami como para la selección argentina será evitar riesgos innecesarios antes del Mundial. Mientras tanto, Scaloni y todo el entorno albiceleste permanecen atentos a la recuperación del capitán, cuya presencia resulta determinante para las aspiraciones del vigente campeón del mundo.