Este martes 31 de marzo, la selección de Argentina va a disputar un nuevo partido amistoso, previo a lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.



Antes del encuentro, Lionel Scaloni, director técnico del conjunto albiceleste, habló en conferencia de prensa. En uno de los apartados de la charla con los medios de comunicación, al estratega se le consultó sobre Joaquín Panichelli.

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La lesión de Joaquín

El jugador, que milita en Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, se rompió los ligamentos cruzados de su pierna derecha y por este motivo se perderá el certamen de selecciones más importante del planeta.



Scaloni, al referirse a Joaquín, no pudo evitar el sentimiento y, tras responder la pregunta, entre lágrimas, se tuvo que retirar de la rueda de prensa. El video del momento, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales.

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Palabras de Lionel

"Es muy difícil. Vino a hablar con nosotros, fue muy emotivo. No lo merecía, no lo merece ninguno, pero particularmente él tampoco. Le dijimos que va a tener otra chance; es un chico que contagia, que estaba entrenando muy bien. Fue algo que jode", manifestó.



Scaloni, en la atención a medios, también habló sobre la convocatoria de la selección de Argentina para el Mundial. El conjunto de Lionel Messi y sus amigos tiene la dura tarea de defender el trofeo.



"La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. Iremos descartando en base a rendimientos. Se decidirá al final. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones. Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas", señaló.

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Scaloni habla de la lista final

"Todos sabemos lo que significa jugar los últimos partidos; los que llevan tiempo con nosotros cuentan con ventaja porque los conocemos", agregó. Luego, Lionel hizo referencia a la respuesta de los jugadores, que tras el duelo ante Mauritania afirmaron haber jugado mal.



"Es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno. Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos", sentenció, entre otras cosas más, en palabras recogidas por TyC Sports.