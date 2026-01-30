Mano Menezes ya habla como DT de Perú: ¿Paolo Guerrero y recambio generacional?

Después de varios meses buscando entrenador por la salida de Jorge Fossati y de Óscar Ibáñez, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó a Mano Menezes como el nuevo director técnico de la ‘Bicolor’. Tendrá por delante la Copa América de 2028 con la necesidad de ser protagonistas, y, claro está, apuntarle al Mundial de 2030.

Vea también: Conmebol le envió un caluroso mensaje al Millonarios de Falcao: "Va por la Sudamericana"

Inicialmente, el contrato de Mano Menezes estará fijado hasta 2030, pero, en caso de sellar la clasificación y cumplir uno de los objetivos más grandes en su contratación, su vínculo podría extenderse por más años. Este jueves 29 de enero, lo presentaron oficialmente en la FPF, junto con Jean Ferrari, director deportivo y Agustín Lozano, presidente del organismo respectivamente.

Como era de esperarse, fue presentado en medio de una rueda de prensa en la que habló un poco de todo. Las puertas abiertas para los veteranos, pese a que la selección necesita consolidar una nueva generación, los primeros retos, y de la posibilidad de mantener a Paolo Guerrero.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE MANO MENEZES COMO DIRECTOR TÉCNICO DE LA SELECCIÓN DE PERÚ

Entre las declaraciones del brasileño, el ex Gremio afirmó que, “muchos entrenadores pasaron por aquí y hay historia. Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes por los resultados. Ahora, estamos aquí para que Perú vuelva a ser protagonista y asumir la responsabilidad de reconstrucción el fútbol en menores. Eso me encanta mucho”.

De la mano con lo anterior, comentó que, “los desafíos grandes nos motivan más”, como una de las razones por las que tomó la oferta de la FPF. Reveló que, “el jugador peruano tiene una similitud bastante grande con el jugador brasileño. Todos dicen que los colombianos son muy habilidosos y que son parecidos a los brasileños, pero los peruanos fueron primeros en semejanza y proximidad de jugar fútbol como los brasileños”.

Le puede interesar: ¿Junior ya piensa en la Copa Libertadores? Alfredo Arias respondió

Su primer reto con Perú lo repitió varias veces en su presentación, especialmente con la compañía de Jean Ferrari y Agustín Lozano que será apuntarle al Mundial de 2030. Esa será la gran prioridad y será la base de todo su trabajo en el combinado peruano.

PAOLO GUERRERO Y EL RECAMBIO DE LA SELECCIÓN DE PERÚ MIENTRAS ESTÉ MANO MENEZES

Uno de los temas a resolver es el del futuro de Paolo Guerrero que ha sido determinante en años anteriores en la selección de Perú. Se habló de que su último partido fue en las dos fechas finales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, las cosas pueden cambiar con Mano Menezes.

Enfatizó bastante que quiere crear un proyecto confiable entre jugadores jóvenes, junto con los de experiencia. Por esta razón, no le cierra las puertas en este recambio a los futbolistas de trayectoria como Cristian Cueva, Paolo Guerrero, André Carrillo, entre otros.

En ese sentido, afirmó que, “cuando somos jóvenes todavía no estamos maduros, no hemos vivido situaciones grandes e importantes como las que se experimentan en las selecciones y por eso los referentes son importantes. Pues los jóvenes, por más ímpetu que tengan, precisan tener al lado, tanto en el juego como en el comportamiento, a referentes”.

Lea también: Yesus Cabrera tiene nuevo equipo: firmó por un año

Como su plan para citar a los jugadores, explicó que, “pretendo conversar con todos los técnicos sobre cómo están los jugadores y, a través de ellos, saber cómo se encuentran. Todos están con las puertas abiertas en la Selección Peruana”. Bajo ese panorama, el regreso de Paolo Guerrero podría ser una realidad.

Por último, habló acerca del cambio generacional que debe haber en la ‘Bicolor’, “para encontrar jugadores, contamos con un equipo calificado que nos ayudará en la observación y localización de los talentos que tenemos. Luego, se enviará a aquellos jugadores experimentados que sirvan como referencia para los nuevos que están llegando. Para ello, se debe mantener una conversación muy clara, cara a cara, ya que algunos podrían llegar a un nivel competitivo, mientras que otros quizás no lo logren”.