¿Se baja del Mundial? Brasil y Ancelotti sufren por una nueva figura lesionada

Estêvão Willian enfrenta horas decisivas y podría convertirse en una de las bajas sensibles de Selección de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nuevas pruebas médicas realizadas en Londres habrían confirmado una lesión grave en el muslo derecho del atacante, situación que compromete seriamente su presencia en el torneo.

Chelsea FC habría planteado inicialmente la posibilidad de una cirugía inmediata

De acuerdo con reportes conocidos en las últimas horas, los exámenes detectaron una rotura casi completa del músculo isquiotibial, una dolencia que normalmente requiere un largo periodo de recuperación. Ante ese panorama, v, procedimiento que prácticamente lo dejaría sin opciones de llegar al Mundial.

Sin embargo, el joven delantero buscaría una alternativa distinta. El entorno del jugador adelanta conversaciones con el club inglés para obtener autorización y viajar a Brasil, donde intentaría someterse a un tratamiento conservador con la esperanza de acelerar la recuperación y mantenerse en la carrera por un cupo en la lista definitiva.

La Confederación Brasileña de Fútbol sigue de cerca la evolución del caso y mantiene contacto permanente con Chelsea. La situación genera preocupación, ya que Estêvão venía siendo una de las grandes apuestas ofensivas del técnico Carlo Ancelotti en este nuevo ciclo.

El delantero tiene hasta el 18 de mayo, fecha en la que Ancelotti entrega la lista definitiva

El atacante, que cumplirá 19 años en los próximos días, había ganado protagonismo reciente con la ‘Canarinha’. En 11 partidos internacionales registra cinco goles, cifras que lo consolidaron como una de las promesas más importantes del fútbol brasileño.

Brasil debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Selección de Marruecos, dentro del Grupo C, que también integran Selección de Haití y Selección de Escocia.

La convocatoria oficial de 26 jugadores será anunciada el 18 de mayo en Río de Janeiro. Hasta entonces, Estêvão librará una carrera contrarreloj para no perderse la mayor cita de su joven carrera y evitar convertirse en una baja dolorosa para Brasil.