Se cayó el primer reemplazo de Gallardo en River Plate

Los malos resultados han obligado a que Marcelo Gallardo presente su renuncia a la dirección técnica de River Plate, entrenador que recientemente explicó su decisión a través de un video publicado en las redes sociales del equipo 'Millonario', allí, aparece el estratega visiblemente afectado informando sobre su despedida.

Frente a esta situación se ha empezado a hablar del nombre de Eduardo Coudet como uno de los más discutidos para reemplazar a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River Plate. La renuncia de Gallardo abrió un espacio importante en el banco, pero el propio Coudet quien desmintió dicho proceso.

Coudet reveló la verdad sobre su fichaje a River Plate

El entrenador de 50 años le pone fin a su segundo ciclo al frente del equipo de sus amores, periodo donde no ganó títulos y acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos disputados, una decisión provocada tras la reciente derrota por 1-0 ante Vélez Sarsfield.

"Palabras de agradecimiento a este enorme club y a su gente por su amor incondicional, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas", agregó.

Es por ello que en los últimos días, River Plate ha aparecido insistiendo con la figura de Coudet, actual entrenador del Deportivo Alavés, como uno de los principales apuntados para tomar las riendas del equipo. Según declaraciones de su representante, el presidente del club argentino ya se habría comunicado para manifestarle el interés en contratarlo y hasta solicitó una reunión para analizar la situación.

Sin embargo, desde España ya se conoció la versión del propio estratega, quien confirmó que, hasta el momento, no ha tenido ningún contacto con la escuadra de Argentina, aunque no tendría ningún inconveniente en aceptar la oferta.

“Si tuviera un contacto lo diría porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tengo por qué ocultarlo y si hubiera un contacto habría que ver qué piensa el Alavés”

¿Cómo le fue a Gallardo en su segundo ciclo en River Plate?

Tras brillar en su primera experiencia en el banquillo millonario (2014-2022), con 14 títulos, Gallardo registró 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas desde que retornó al cuadro de sus amores en agosto de 2024.