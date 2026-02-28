Tomás Ángel ya regresó al FPC y ya fue presentado por su nuevo equipo

La novela con el fichaje de Tomás Ángel habría llegado a su fin y su presente deportivo está de nuevo en la Liga Betplay para jugar con uno de los clubes más grandes de la competencia, América de Cali.

A las experimentadas figuras del balompié colombiano que llegaron en el presente mercado de fichajes, se sumaría también muy pronto una joven estrella como lo es Tomás Ángel, hijo del reconocido goleador Juan Pablo Ángel, quien llegó en los planes de América de Cali para la temporada 2026.

América hizo oficial la presentación de Tomás Ángel

América de Cali se reforzó con grandes figuras como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Marlon Torres, pero aún así a González le seguiría haciendo falta un jugador de jerarquía y olfato goleador, por lo que habrían estado preguntando por las condiciones del fichaje de Leonardo Castro, Luciano Pons, entre otros.

A lo largo del mercado de fichajes, Marcela Gómez, presidenta del club, recientemente dio a conocer que hay varias opciones sobre la mesa que están evaluando con precaución porque no quieren hacer una mala inversión.

Finalmente fue Tomás Ángel la opción por la que se habrían inclinado para reforzar la zona ofensiva del cuadro 'escarlata'. El hijo de Juan Pablo Ángel llega como uno de los fichajes estelares del FPC, con un buen recorrido por Nacional y la MLS.

El delantero de 23 años llega desde San Diego y jugará con la 'mechita' hasta diciembre del presente año, teniendo una oportunidad clara para brillar en torneo internacional con la Copa Sudamericana.

¿Cómo le fue a Tomás Ángel con Nacional?

El delantero debutó como jugador profesional justamente con el 'verde paisa' en la temporada 2021 y logró disputar 52 partidos, más de 2.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con ocho goles y dos asistencias.

